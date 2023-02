"Selbstbestimmt bis in den Tod"

Tim Lobingers Ex-Frau über den Abschied "Selbstbestimmt bis in den Tod"

Tim Lobingers Ex-Frau Alina Lobinger gibt private Einblicke in die letzten Stunden des Verstorbenen: "Wir waren alle bei ihm".

Nach Tim Lobingers (1972-2023) tragischem Tod hat seine Ex-Ehefrau Alina Lobinger (42) Einblicke in die letzten Stunden des einstigen Ausnahmeathleten gegeben. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Bunte" berichtet Lobinger, die den ehemaligen Stabhochsprung-Weltmeister im Jahr 2011 geheiratet hatte: "Ich war bis zuletzt davon überzeugt, dass doch noch ein Lobinger-Wunder passiert". Schließlich habe irgendwann "jeder geglaubt, dass der Tim übermenschliche Kräfte hat".

"Bis zuletzt gut drauf"

So sei Lobinger noch bis kurz vor seinem Tod als Athletiktrainer beim RB Leipzig tätig gewesen und habe unermüdlich Trainingspläne geschrieben. "Bis zuletzt war er auch gut drauf", so seine Ex-Frau wörtlich. "Erst als die Schmerzen unerträglich wurden, ist er ins Krankenhaus gekommen und ins künstliche Koma versetzt worden".

"Wir waren alle bei ihm, als er seinen letzten Atemzug tat"

Als es dann auf das Ende zuging, hätten acht enge Vertraute an seinem Bett gewacht. "Wir waren alle bei ihm, als er seinen letzten Atemzug tat", verrät Alina Lobinger. Auch Bayern-Star Joshua Kimmich (28) und seine Ehefrau Lina zählten dazu. Kimmich und Lobinger verband eine jahrelange enge Freundschaft. Der Nationalspieler teilte nach dem Tod Lobingers bewegende Worte und Bilder auf Instagram.

"Selbstbestimmt bis in den Tod"

Nach und nach seien dann die Geräte und lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt worden. "Aber Tim ist vorher gegangen. Selbstbestimmt bis in den Tod. Er hat sich von niemandem vorschreiben lassen, wann der richtige Zeitpunkt ist zu gehen", berichtet seine Ex-Frau weinend, um hinzuzufügen: "Ein typischer Lobinger!".

Die Trauerfeier für den Verstorbenen soll Anfang März in München stattfinden. Familie, Freunde, Bekannte und Fans werden erwartet.