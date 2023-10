Tim Wakefield ist tot. Der ehemalige US-Baseball-Profispieler ist im Alter von 57 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.

Trauer um Tim Wakefield (1966-2023): Der ehemalige US-Baseball-Profispieler ist am 1. Oktober im Alter von 57 Jahren gestorben. Das gaben die Boston Red Sox, bei denen Wakefield bis 2012 als Pitcher in der Major League gespielt hatte, auf ihrer Homepage und via X (ehemals Twitter) bekannt.

Demnach litt Wakefield unter einem Hirntumor, was bereits durch einen Teamkollegen in der vergangenen Woche öffentlich bekannt wurde. Er hatte sich infolgedessen vor einigen Wochen einer Operation unterzogen.

"Wake verkörperte wahre Güte"

Der im August 1966 in Melbourne, Florida, geborene US-Amerikaner sei einer der "einzigartigsten Pitcher seiner Generation und ein wichtiger Teil der erfolgreichsten Ära in der Geschichte der Boston Red Sox" gewesen, heißt es der Erklärung.

Via X schreiben die Red Sox weiter, dass ihre Herzen gebrochen seien: "Wake verkörperte wahre Güte; ein hingebungsvoller Ehemann, Vater und Teamkollege, geliebter Rundfunksprecher und der ultimative Anführer der Gemeinschaft. Er hat dem Spiel und der gesamten Red Sox Nation so viel gegeben."

Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder

Ehe Wakefield zu den Boston Red Sox stieß, spielte er von 1992 bis 1993 bei den Pittsburgh Pirates, war dort allerdings weniger erfolgreich. Sein großer Durchbruch gelang ihm später bei den Boston Red Sox, wo er von 1995 bis 2011 aktiv als Pitcher eingesetzt wurde. 2004 und 2007 gewannen sie die Meisterschaft in der Major League Baseball (MLB).

Er spielte insgesamt 19 Saisons in der Major League, davon 17 für die Red Sox. Insgesamt gewann er 200 Spiele, davon 186 für Boston. Im Frühjahr 2012 verkündete Wakefield im Alter von 44 Jahren seinen Rücktritt, blieb dem Team aber als aktives Mitglied erhalten. Der Baseball-Star hinterlässt seine Frau Stacy und die zwei gemeinsamen Kinder, Sohn Trevor und Tochter Brianna.