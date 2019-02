Woche für Woche hatte Schauspieler Timur Bartels mit Eislauf-Partnerin Amani Fancy bei "Dancing on Ice" auf Sat.1 überzeugt. Er gehörte neben Sängerin Sarah Lombardi zu den absoluten Favoriten auf den Titel. Doch ganz plötzlich hat der "Club der roten Bänder"-Star nun hingeschmissen. Was ist der Grund für den Ausstieg?

In der Sendung am Sonntag sprach man von "familiären Gründen". Was genau passiert ist, wurde nicht verraten. Bereits nachmittags hatte der Sender auf seiner Instagram-Seite die Nachricht verkündet und dem Schauspieler "alles Gute" gewünscht. Die Fans schließen sich den Worten an, sind aber auch enttäuscht: "Sarah durfte nach ihrer Verletzung einfach so zurückkommen und Timur ist jetzt raus?" Viele Fans hätten den 23-Jährigen gern im Finale gesehen: "Für mich ist die Show jetzt beendet", schreibt ein User.

Verständnis für Timur Bartels' Entscheidung

Warum genau der Schauspieler zu seiner Familie gereist ist und die Show beendete, ist immer noch unklar. Zu Beginn der Show sagte Moderatorin Marlene Lufen nur: "Er ist heute Morgen abgereist zu seiner Familie. Wir schicken all unsere Kraft, unsere ganze Liebe und unser Herz zu ihm. Das ist manchmal wichtiger als so eine Show." Und auch seine Tanzpartnerin Amani Fancy meldete sich zu Wort: "Schon allein, das zu sehen, tut meinem Herzen nicht gut. Denn ich weiß, Timur geht es gerade nicht gut. Und das ist nicht einfach für mich. Dass er nicht hier ist und wir nicht für euch tanzen können, bricht mein Herz." Sie sagt aber auch: "Familie ist so wichtig. Ich bin froh, dass er zu Hause ist und sich erstmal um sich kümmert."

Kommenden Sonntag, den 10. Februar, kämpfen Sarah Lombardi, Sarina Nowak und John Kelly um 20.15 Uhr auf Sat.1 um den Titel der Show "Dancing on Ice".