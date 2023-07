Die Sängerin starb im Mai im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Schweiz. Ein halbes Jahr zuvor musste sie noch den Tod ihres Sohnes Ronnie erleben.

Afida Turner, die Schwiegertochter von Tina Turner, hat ihren Babywunsch enthüllt. Sie plant ein Baby von ihrem verstorbenen Mann Ronnie.

Wird Tina Turner (1939-2023) posthum noch einmal Oma? Ihre Schwiegertochter Afida Turner (46) plant jedenfalls Nachwuchs zu bekommen - von Turners Sohn Ronnie, der im Dezember plötzlich im Alter von 62 Jahren an Darmkrebs verstarb.

Afida Turner will ein Kind von verstorbenem Ehemann

Afida Turner hat in den vergangenen Monaten schwere Verluste erlebt: Nach ihrem Ehemann Ronnie starb im Mai 2023 auch noch ihre berühmte Schwiegermutter, Rock-Legende Tina Turner. "Mein Herz ist zerstört", sagt die 46-Jährige im Interview mit dem "People"-Magazin. "Es ist eine Strafe. Morgens und abends weine und schreie ich." Der einzige Hoffnungsschimmer, den Afida Turner derzeit sieht, sei es, Mutter zu werden. Sie plane, nächstes Jahr ein Kind von ihrem verstorbenen Ehemann Ronnie zu bekommen. "Wenn ich kann", fügt sie hinzu. "Ich bin 46. Wir werden sehen."

Kurz vor seinem Tod habe Ronnie Turner sein Sperma einfrieren lassen - offenbar als Geburtstagsgeschenk. Die beiden wollten Eltern werden, doch dann entdeckten die Ärzte im November 2022 den Darmkrebs bei Tina Turners Sohn. Innerhalb eines Monats war Ronnie Turner tot.

Nun soll er also in einem Kind "weiterleben". Afida Turner plant laut "People", durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden, und das noch vor ihrem 47. Geburtstag am 22. Dezember.

Afida und Ronnie Turner waren 15 Jahre verheiratet

Afida Turner stammt ursprünglich aus Frankreich und arbeitete dort als Sängerin und Reality-Star. 2002 war sie in der französischen Version von "Big Brother" zu sehen. Ihre Karriere brachte sie nach Los Angeles, wo sie 2005 Ronnie Turner kennenlernte. Zwei Jahre später heirateten die beiden.