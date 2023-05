von Christina Klein Tina Turner erwirtschaftete den Großteil ihres Vermögens in ihrer zweiten Lebenshälfte. Die Selfmade-Millionärin verstarb Ende Mai und hinterlässt, neben großartigen Songs, ein Privatvermögen von rund 250 Millionen Euro – doch wer wird es erben?

Tina Turner baute sich gleich zweimal im Leben ein Vermögen auf, zuerst verdiente sie Geld mit der Band Ike & Tina Turner, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ike Turner hatte. Doch die Ehe ging aufgrund von körperlichem und emotionalem Missbrauch in die Brüche. Tina besaß lediglich die Rechte an ihrem Künstlernamen Tina Turner –geboren wurde sie unter dem Namen Anna Mae Bullock – als sie ihren Mann verließ. Die Rechte an den Songs zu Bandzeiten und die Einnahmen behielt er.

Durch die Entscheidung, ihren Mann zu verlassen, fing Tina Turner im Alter von 35 Jahren von vorne an. Sie versuchte sich über Jahre eine Solokarriere aufzubauen, doch erst mit dem fünften Studioalbum "Private Dancer" gelang ihr der Durchbruch. Zehn Jahre lang war sie eisern am Ball geblieben, wollte unbedingt den Durchbruch schaffen und ließ sich nicht entmutigen. Dieser Ehrgeiz zahlte sich aus. Das Album verkaufte sich weltweit 20 Millionen Mal und Tina Turner nahm mit der dazugehörigen Tour um die 30 Millionen Euro ein. Weitere fünf Alben, die allesamt sehr erfolgreich waren, folgten.

Tina Turner verkaufte 2022 ihre Musikrechte

Mit der Erfolgs-LP "Private Dancer" etablierte sie sich als Solokünstlerin im Musikmarkt und sollte bis an ihr Lebensende ein Vermögen von etwa 250 Millionen Euro anhäufen, so analysierte es das Schweizer Wirtschaftsmagazin "Bilanz" im Jahr 2022. Vor allem ihre letzte Tournee, die 2008–2009 stattfand und für die damals 70-Jährige ihre Abschiedstour darstellte, spülte dem Megastar um die 130 Millionen Euro in die Kassen.

Seit 1995 lebte Tina Turner gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und seit 2013 auch Ehemann, Erwin Bach, in der Schweiz. Hier fand sie die Ruhe und den Frieden, der ihr im Leben oftmals nicht vergönnt war. Erst im Jahr 2021 kaufte das Ehepaar das 70 Millionen Euro teure Landgut Steinfels in Stäfa. Das neue Gelass soll 24.000 Quadratmeter besitzen. Verteilt sind diese auf zehn Gebäude, einen Teich, Bach, Swimmingpool und einen Bootssteg. Zum Umzug kam es aber nicht mehr, Turner lebte bis zu ihrem Tod zur Miete in dem Ort Küsnacht im Château Algonquin.

2022 konnte Tina auch noch einen anderen Mega-Deal abschließen. Sie verkaufte die Rechte an ihren Songs, ihrem Namen und ihren Fotos an die Bertelsmann Music Group (BMG). Die Rechte könnten, so das Schweizer Magazin "20 Minuten", für 150 Millionen Euro den Eigentümer gewechselt haben.

Wer sind die Erben von Tina Turner?

Das Vermögen von Tina Turner wird zum größten Teil an ihren Mann Erwin Bach übergehen. Bach lernte Turner in den Anfängen ihrer Solokarriere mit 47 Jahren kennen. Er holte sie vom Flughafen ab und arbeitete als Deutschland-Chef für das Plattenlabel "EMI". Der 16 Jahre jüngere Bach und Tina Turner verliebten sich und verbrachten fortan die nächsten knapp vier Jahrzehnte bis zu ihrem Tod miteinander. Er war ihre große Liebe.

Leider musste Tina Turner zu Lebzeiten ihre beiden leiblichen Söhne beerdigen. Ihr erster Sohn, den sie im Alter von 19 Jahren zur Welt brachte, Raymond Craig, beging 2018 Suizid. Ihr zweiter Sohn, Ronnie, den sie gemeinsam mit Ike Turner bekam, starb 2022 an Krebs. Ob die verbliebenen Witwen beider Männer einen Teil des Vermögens erben werden, ist unklar. Einen Rechtsanspruch haben beide nicht, sie könnten aber dennoch in Turners Testament Erwähnung gefunden haben. Dies ist sehr wahrscheinlich auch der Fall, denn ihr Sohn Ronnie heiratete die französisch-amerikanische Sängerin Afida Turner und hatte mit ihr zwei Kinder, Tina Turners einzige Enkelkinder.

Ziemlich wahrscheinlich ist jedoch, dass neben Erwin Bach als vermeintlicher Haupterbe die beiden Adoptivsöhne der Sängerin einen Teil ihres Vermögens erben werden. Als Tina Turner mit Ike Turner zusammenkam, brachte dieser zwei Söhne, Ike JR. und Michael, von Lorraine Taylor mit in die Ehe. Tina Turner soll sich auch nach der Scheidung weiterhin um beide gekümmert haben. Nach dem Schweizer Erbschaftsrecht – Tina Turner hatte seit 2013 den Schweizer Pass – sind beide Adoptivkinder genauso erbberechtigt an einem Pflichtanteil wie leibliche Kinder.

Turner, die in den letzten Jahren mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, bekam 2017 eine Niere von ihrem Mann gespendet. In der letzten Zeit vor ihrem Tod soll die Sängerin unter Bluthochdruck und Darmkrebs gelitten haben. Ihr Sprecher verkündete am 24. Mai via Instagram, dass der Megastar im Alter von 83 Jahren verstorben sei.

