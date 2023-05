"We don't need another hero": Kaum jemand stand so oft im Leben wieder auf wie Tina Turner

Nachruf Tod einer Legende "We don't need another hero": Kaum jemand stand so oft im Leben wieder auf wie Tina Turner

von Christina Klein Das Leben legte ihr viele Steine in den Weg, aber sie räumte alle weg. Nur einen konnte auch Tina Turner nicht bewältigen: den Tod. Die Musiklegende ist mit 83 Jahren von uns gegangen. Ein Nachruf auf eine große Künstlerin.

Es ist ein Ruck, der am Mittwochabend durch die Smartphones und die Herzen vieler Menschen weltweit ging. Auf unzähligen Displays tauchte die Nachricht auf: Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Eine Sängerin, wie es sie nur wenige gab. Eine Frau, die Frauenpower auf ein neues Level hob.

Tina Turner wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Nutbush, Tennessee auf. Ihr bürgerlicher Name lautet Anna Mae Bullock. Sie war das Kind eines Farmer-Ehepaars, dessen Ehe bereits angeschlagen war und später auch in die Brüche gehen sollte. Ihre Mutter verließ die Familie als sie 11 Jahre alt war. "Meine Mutter und mein Vater haben mich nie geliebt", schrieb Tina Turner in ihrer 1986 erschienen Autobiografie. Der Chor, in dem sie schon als Kind sang, gab ihr Halt.

1958, als sie 19 Jahre alt war, lernte sie Ike Turner mit seiner Band Kings of Rhythm kennen, dieser machte sie erst zu seiner Backgroundsängerin, später zu seiner Ehefrau und Partnerin der Band Ike & Tina Turner. Die Ehe war der Inbegriff einer toxischen Beziehung. Geprägt von Gewalt, Missbrauch und emotionalem Psychoterror. In der Nacht ihrer Hochzeit zwang Ike sie in ein Striplokal. Anstelle einer romantischen Hochzeitsnacht wurde ihr eine Live-Sexshow in Tijuana, Mexiko, geboten. Die Ehe mit Ike Turner machte die Hobby-Sängerin in den 60er und 70er Jahren zwar berühmt, doch gleichzeitig durchlebte sie privat den Albtraum jeder Frau. Ihr Mann prügelte sie und betrog sie nach Strich und Faden.

Tina Turner musste ihre Söhne zu Grabe tragen

Das Paar hatte einen gemeinsamen Sohn, Ronnie, einen weiteren, Raymond Craig, brachte Tina Turner aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Außerdem adoptierte die Sängerin zwei Söhne von Ike aus einer früheren Ehe, Michael und Ike Jr. Doch ihre beiden leiblichen Söhne sollten im Laufe ihres Lebens vor ihr sterben. Raymond Craig beging 2018 Suizid, ihr Sohn Ronnie wurde im Dezember 2022 tot aufgefunden. Die Todesursache war vermutlich Krebs.

Tina Turner ist ein Vorbild. Nicht nur für viele Musiker durch ihre legendäre Stimme, vor allem für Frauen war sie eine Vorreiterin der Frauenpower. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion floh sie von Ike Turner, hatte kaum einen Cent in der Tasche und kämpfte sich durch. Ihre Freiheit war ihr wichtiger als das materielle Wohlbefinden. 1976 reichte Turner die Scheidung von Ike an.

Queen of Rock'n'Roll Sie traf die Queen und sang mit Sir Elton John: Das facettenreiche Leben der Tina Turner 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Die "Queen of Rock 'n' Roll" (hier bei einem Auftritt 1971) hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Mehr

Und noch etwas war ungewöhnlich an dieser starken Frau: In der Zukunft sollte sie über die Hölle, die sie in der Ehe erlebt hatte, sprechen. Sie schwieg ihre Erfahrungen nicht tot, wie das gerade in älteren Generationen üblich ist – das gab Frauen Mut, es ihr gleichzutun und sich aus missbräuchlichen Beziehungen zu lösen.

Zu dem Zeitpunkt der Trennung war sie 37 Jahre alt. Der Erfolg sollte auf sich warten lassen. Die Solokarriere kam nicht in Gang, sie musste viel Ablehnung erfahren – doch sie blieb am Ball. Diese Beharrlichkeit, dieses Durchhaltevermögen, machten ihr späteres Comeback erst möglich.

Erst 1984 Jahren gelang der Sängerin mit ihrem vierten Album "Private Dancer" der Durchbruch. Heute zählt es zu den Top 100 der meistverkauften Alben weltweit und wurde mit insgesamt vier Grammy-Awards ausgezeichnet. In den nächsten Jahrzehnten waren ihre Konzerte ausverkauft, sie füllte Stadien bis zu ihrer Abschied-Tournee mit 70 Jahren.

Sie fand die Liebe ihres Lebens mit 47 Jahren

Und auch die Liebe hatte Tina Turner trotz einer katastrophalen Ehe und einem furchtbaren Elternhaus nie aufgegeben. Einer ihrer größten Hits war "What's Love Got To Do With It". Und das sollte ihr im Alter von fast 47 Jahren ein Mann ganz genau zeigen: Erwin Bach. Die Liebe ihres Lebens. Bach war 16 Jahre jünger als Turner – ebenso ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ein Jahr nach dem Kennenlernen zog sie zu ihm nach Köln und 1994 gingen beide gemeinsam in die Schweiz, wo Turner bis zu ihrem Lebensende zu Hause war.

In dem Dokumentarfilm "Tina" von 2021 resümierte die Sängerin über die erste Hälfte ihres Lebens: "Es war kein gutes Leben". Doch die zweite Hälfte sollte mit der Solokarriere, ihrer neu entdeckten Liebe zum Buddhismus und Erwin Bach besser werden. Tina Turner ist nun im Alter von 83 Jahren in der Schweiz gestorben.

Mit ihrem Leben, ihrer Stärke, ihrem Durchhaltevermögen, war sie ein Vorbild für alle Frauen. Sie spendete den Glauben und die Kraft, dass das Leben immer wieder auch schöne Überraschungen parat hat.

We don't need another hero, Tina Turner. Denn wir hatten ja dich.