von Christina Klein Tina Turner hatte ein turbulentes Leben. Sie überwand viele Tiefen und fand im Buddhismus Halt. Trotz der Schicksalsschläge verlor sie nie ihr Lachen – das Geheimnis dazu verriet sie kurz vor ihrem Tod.

Am Mittwochabend wurde bekannt, Tina Turner ist tot und die Gedanken vieler Menschen waren bei dem Megastar. Wenn man an die "Queen of Rock 'n' Roll" zurückdenkt, so fallen einem neben ihrer Stimmgewalt auch negative Ereignisse ihres Lebens ein, die die Sängerin selbst öffentlich machte, wie ihre toxische Ehe mit Ike Turner.

Die Selfmade-Woman erarbeitete sich ihre Karriere gleich mehrmals im Leben. Zuerst innerhalb der Band Ike & Tina Turner und dann fing sie mit Ende Dreißig noch mal an sich eine Solokarriere aufzubauen, weil sie aus der gewalttätigen Ehe und damit auch ihrem Job entflohen war. Zwei ihrer Söhne musste die Sängerin zu Lebzeiten beerdigen und doch verlor sie nie ihr Lachen. Im Interview mit der britischen Ausgabe des Magazins "Vogue" verriet die 83-Jährige nur wenige Wochen vor ihrem Tod, wie man ein Leben mit so vielen Tiefschlägen meistern kann.

Tina Turner hatte ihren Weg zu einem erfüllten Leben gefunden

In dem Interview vom 17. April wird Tina Turner gefragt, was ihr Geheimnis für ein erfülltes Leben ist und ihre Antwort lädt zum Nachdenken ein: "Was bedeutet erfüllt gelebt zu haben? Mein Leben war erfüllt, aber es gab auch viele traurige Zeiten, denen ich jetzt vergebe und die ich versuche zu vergessen. Vielleicht ist das die Antwort: weiter voranschreiten, loslassen und versuchen, das Leben mit Liebe zu füllen. An diesem Punkt bin ich jetzt und ich bin dankbar."

Auf dem Weg zu einer ausgeglichenen Persönlichkeit trotz vieler traurigen Zeiten half ihr der buddhistische Glaube. "Ich vertraue meinem Glauben sehr – mein buddhistischer Glaube ist mein Fundament. Ich bin so glücklich, im Ruhestand zu sein, mit 83 Jahren habe ich es mir verdient, aber die Rituale, die ich von Anfang an hatte, begleiten mich immer noch. Dazu gehört auch, dass ich jeden Tag Zeit damit verbringe, in meinem kleinen Gebetsraum zu singen", so Turner nur wenige Wochen bevor sie starb.

Tina Turner hat nach diesem bewegten Leben aber auch noch einen Tipp an alle jüngeren "Vogue"-Leser, den sie selbst ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würde: "Ich würde mir selbst sagen, bleib stark und mach weiter, immer mehr zu wollen und für alles zu kämpfen! Es wird kommen und das Warten wird sich lohnen!"

Quelle: Vogue