Tina Turner als Barbie-Puppe: Mattel feiert 40 Jahre "What’s love got to do with it". Puppe an damaliges Bühnenoutfit angelehnt. Rockstar fühlt sich geehrt. Das Outfit der Puppe ist angelehnt an Tina Turners Outfit aus dem Musikvideo. Der Song belegte drei Wochen Platz eins der US-Charts. Außerdem erhielt die Sängerin drei Grammys für das Lied. Turner beendete ihre Karriere 2009.