von Christina Klein Tina Turner ist tot. Eine musikalische Legende und für mich auch ein großes Vorbild, wenn es darum geht, schwere Lebensphasen zu überwinden. Sie gab nie auf, sie kämpfte und hinterlässt uns Songs, die Kraft geben.

Auf dem Weg ins Büro stehe ich im Auto an der Ampel und schaue zufällig in das Fahrzeug neben mir, weil der gleiche Radiosender bei offenen Fenstern läuft. Eine Frau, im Alter meiner Mutter um die 70 Jahre, singt lautstark "You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone..." mit, ich tue das Gleiche. Gemeinsam geben wir ein Ampelkonzert in unseren Autos, bis das Licht grün wird und sich unsere Wege wieder trennen. Mit einem Lächeln fahre ich weiter. Dabei ist am gestrigen Abend mein musikalisches Idol gestorben. Doch ihre Songs lösen in mir ein Glücksgefühl aus. Tina Turner verstand Frauen, war ihnen ein Vorbild und vereinte Generationen.

Mit meinen 36 Jahren gehöre ich zwar nicht zu der Generation wie meine Mutter, die auf den Konzerten von Tina Turner abrockte, aber ich wuchs mit ihr auf. Als ich ein Kleinkind war, liefen ihre Songs über die Stereoanlagen meiner Eltern. Im Auto meines Vaters prägten sich ihre Songs von klein auf in meinem Kopf ein. Ich erinnere mich daran, bei meiner Mutter auf dem Fußboden sitzend ein CD-Cover der "Queen of Rock" in den Händen zu halten und Fotos zu betrachten, auf denen meine Mutter sich an der bekannten Turner-Frisur versuchte. Eine größere Bedeutung gewann Tina Turner für mich allerdings, als ich älter wurde.

Tina Turner verstand, was ich fühlte

Ihre Songs liefen in meinen Playlists seit es Streaming-Dienste wie Spotify und Co. gab. Aus Gewohnheit durch meine Kindheit fügte ich sie hinzu. Nur hörte ich nie richtig zu, bis mich an einem Tag die Zeile "Give me a lifetime of promises and a world of dreams" wahrnahm. Ich hing gerade mit Liebeskummer auf dem Sofa. Halb Couch, halb Fußboden schaffte ich es nicht aufzustehen. "Gib mir ein Leben mit Versprechungen und eine Welt voller Träume" – das konnte ich in diesem Moment fühlen. Ich hatte mich aus einer toxischen Beziehung gelöst und wusste, was es bedeutet, nur von der Hoffnung zu leben. Auf einmal hörte ich genauer hin bei den Songs, die mich schon fast drei Jahrzehnte begleiteten und befasste mich mehr mit der Künstlerin Tina Turner.

Ein Weltstar, der durch eine schreckliche toxische Beziehung mit Ike Turner ging. Er schlug sie, manipulierte sie, ging fremd, war ein Narzisst, nutzte sie aus und behandelte sie wie Dreck. Sie liebte ihn, blieb viel zu lange bei ihm. Hinter verschlossenen Türen erlitt sie seelische Qualen. Tina Turner verstand mich besser als meine Freundinnen, und doch sang diese Frau so locker leicht aus meinen Lautsprechern: "Will our story shine like a light or end in the dark? Give it all or nothing" in ihrem Song "We don't need another hero".

Sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen sieht von außen einfach aus, weil andere nur die negativen Seiten sehen. Jedoch erfordert dieser Schritt - das ist mittlerweile psychologisch erwiesen - weit mehr Kraft als aus einer "normalen" Beziehung zu fliehen. Und diese Frau floh! Sie rannte in einer Nacht heimlich von Ike Turner und ihrem ganzen Band-Dasein und damit auch ihrer Existenzgrundlage davon. Sie fing mit 37 Jahren unten an, sich eine Solokarriere aufzubauen. Was alles andere als leicht war: Man kannte sie nur als Ike & Tina Turner. Die Plattenfirmen lehnten die Enddreißigerin ab, nicht zuletzt wegen ihres Alters, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft. Aber sie biss sich durch, schaffte mit ihrem vierten Soloalbum im Alter von 44 Jahren ihren musikalischen Durchbruch.

Tina Turner gehört zum Soundtrack meines Lebens

Und ich, ich lag ebenfalls wegen einer toxischen Beziehung rum und heulte, bemitleidete mich selbst - bis ich verstand: Diese Frau, die mich mit ihrer starken Stimme aus dem Lautsprecher anschrie, hatte viel mehr durchgestanden als ich. Und sie stand wieder auf. Mühsam quälte ich mich damals vom Sofa hoch und zwang mich, wieder zu essen und zu duschen. Während all dieser Stunden sang Tina Turner "You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone", bis es auch meine Nachbarn nachdrücklich verstanden hatten: Scheiß auf den Kerl. Wir brauchen keine toxischen Männer, keine kranken Beziehungen und wir alle können auch nach so einer Erfahrung noch die Welt verändern. Zum Megastar werden. Mit Vierzig, Fünfzig, Sechzig neu anfangen. Wir alle können auch später im Leben die große Liebe finden, so wie Tina sie in ihrer zweiten Lebenshälfte mit Erwin Bach fand.

Tina Turner starb mit 83 Jahren in der Schweiz, ihrer ruhigen Wunschheimat. Sie geht als Legende von uns, musikalisch und persönlich hat sie Menschen inspiriert, stark gemacht und wird dies mit ihren Songs noch lange tun. Und so sage ich zum Abschied an eines meiner größten Idole: "I'm stuck on your heart, baby. I hang on every word you say" aus dem Song "The Best" und das werde ich wohl ein Leben lang tun, auch wenn es Tina dann schon lange nicht mehr gibt.