Sehen Sie im Video: Was macht Ivanka Trump eigentlich heute?





























In Sachen öffentlicher Darstellung wirkte die 41-Jährige zwar souveräner als ihr Vater, erntete jedoch auch immer mal wieder Spott und Kritik.

Nach der Zeit im Weißen Haus zog es Ivanka mit ihrer Familie nach Miami auf eine Mini-Insel in ein Prachtdomizil.

Lange Zeit was es ruhig um Ivanka, auch auf Social-Media.

In letzter Zeit scheint es, als wolle das ehemalige Model ihren Ruf und den Ruf der Familie Trump wiederherstellen. In den sozialen Medien postet sie überwiegend Bilder von humanitären Projekten.

Besonders ein Ereignis bleibt allerdings im Kopf: Trump-Anhänger stürmten am 6. Januar 2021 das Kapitol und versuchten die förmliche Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden im Kongress gewaltsam zu verhindern.

Laut Aussagen des damaligen Vizepräsidenten Mike Pence, versuchte Trumps älteste Tochter in den historischen Stunden ihren Vater dazu zu drängen, die Gewalt seiner Anhänger zu verurteilen.

Die Beziehung zu ihrem Vater scheint aktuell angespannt. Vor ein paar Monaten sagte ein Insider:

"Ivanka distanziert sich schon seit Monaten von ihrem Vater."

Mehr