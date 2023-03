Unter dem Pseudonym Ava Raine tritt Wrestlerin Simone Johnson Anfang April in die Fußstapfen ihres Vaters Dwayne "The Rock" Johnson.

Großer Moment für Simone Johnson alias Ava Raine (21): Die Tochter von Dwayne "The Rock" Johnson (50) stellt sich am 1. April ihrem ersten Wrestling-Kampf. Das berichtet unter anderem der britische "Mirror". Demzufolge wird Johnson im Rahmen des Wrestling-Livestreaming-Events "NXT Stand & Deliver" in Los Angeles mit ihren Schism-Kollegen Joe Gacy (35), Rip Fowler (32) und Jagger Reid (30) in den Ring steigen. Das Team trifft auf die Chase-U-Rivalen Andre Chase (33), Duke Hudson (33), Thea Hail (20) und Tyler Bate (26).

"Ich kann es kaum erwarten, dass Duke darüber spricht, wie schlecht es ihm geht, und dass Thea einfach schreit... woohoo", freut sich Ava Raine auf Twitter.

"The Rock" unterstützt seine Tochter

Dem Kampf dürfte auch ihr Vater, der seine Wrestling-Karriere 2019 beendete, entgegenfiebern. Dwayne "The Rock" Johnson betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie stolz er auf seine Tochter sei. Als erste Wrestlerin der vierten Generation habe sie "Geschichte geschrieben", sagte der 50-Jährige "Entertainment Tonight" im Juli. "Sie ist unheimlich unabhängig. Es ist sehr wichtig für sie, ihren eigenen Weg zu gehen. Sich ihren eigenen Weg zu bahnen. Sich ihren eigenen Pfad zu bahnen. Sie kommt nicht zu mir, um viel zu erwarten, und das respektiere ich. Und ich bin hier und beobachte und unterstütze sie."

Ava Raine wurde im Oktober als Mitglied von Schism vorgestellt. In der Show NXT stand sie zunächst im Hintergrund mit einer gelben Smiley-Maske und einem roten Kapuzenpulli, bis sie enthüllt und vielumjubelt ihrer Gruppe die Treue schwor. "Die Liebe und Akzeptanz, die Schism mir entgegenbringt, widerspricht allen vorgefassten Meinungen darüber, wer ich sein sollte", sagte sie. "Diese Familie vervollständigt mich."