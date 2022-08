Wenn Mutti aus dem Haus ist, lässt es die Tochter richtig krachen: Apple Martin feierte in der Ferienvilla ihrer Mutter Gwyneth Paltrow eine Party mit fast 50 Freunden. Am Ende stand die Polizei vor der Tür.

Mitte Mai wurde sie 18 Jahre alt, wenig später hat Apple Martin ihren Schulabschluss gemacht. Ob die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin plant, demnächst ein College zu besuchen, ist nicht bekannt. Erstmal genießt die junge Frau offenbar ihren Sommer – und hat es Mitte August bei einer Party in den Hamptons richtig krachen lassen.

Die Region auf Long Island gilt als Urlaubsziel der Schönen und Reichen. Auch Gwyneth Paltrow besitzt ein luxuriöses Ferienhaus im Ort Amagansett. Die Schauspielerin hatte das Anwesen 2006 mit ihrem Ex-Mann Chris Martin erworben und nach der Scheidung behalten. 2018 heiratete sie dort ihren zweiten Ehemann Brad Falchuk. Tochter Apple nutzte die Villa mit fünf Schlafzimmern, sieben Badezimmern und großem Pool jetzt für eine Feier mit fast 50 Freunden.

Apple Martin und ihre Freunde "feierten wie Rockstars"

Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, geriet die Sause so außer Kontrolle, dass die Nachbarn die Polizei informierten. "Apple hat zu viele Freunde in das Haus ihrer Mutter eingeladen, und die Dinge liefen aus dem Ruder. Sie feierten wie Rockstars und machten so viel Lärm, dass mehrere Nachbarn wütend wurden und die Polizei riefen, die die Party dann beendete", sagte ein anonymer Informant. Angeblich musste die 18-Jährige ein Bußgeld zahlen.

Zudem seien Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor Ort gewesen, um zu überprüfen, ob die Feier gegen Auflagen verstoße. Ohne Genehmigung dürfen sich in diesem Gebiet nicht mehr als 50 Personen versammeln. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. "Wir sind zu [Paltrows] Haus gefahren, nachdem es Beschwerden über Lärm gab. Als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass weniger als 50 Personen anwesend waren, also waren sie innerhalb der Vorschriften. Wenn jemand einen Strafzettel bekommen hat, dann nur von der Polizei", sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung "Page Six".

Gwyneth Paltrow soll zum Zeitpunkt der Feier nicht in den Hamptons gewesen sein, sondern ihrer Tochter die Villa allein überlassen haben. Nach dem exzessiven Party-Wochenende dürfte es aber sicher das ein oder andere Gespräch zwischen Mutter und Tochter gegeben haben.

Quelle: "Page Six"