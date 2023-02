"Ich aß gefühlt nur alle zwei Monate": Tochter von Markus Söder litt an Magersucht

Als Model war sie international erfolgreich, doch es machte sie nicht glücklich, sondern krank: Gloria-Sophie Burkandt hat in einem Interview offenbart, dass sie mehrere Jahre mit einer Essstörung zu kämpfen hatte.

Sie lief auf der Modenschau von Designer Philipp Plein, jettete für Fotojobs um die Welt und zierte das Cover der türkischen "Vogue": Als Model machte Gloria-Sophie Burkandt in den vergangenen Jahren richtig Karriere. Parallel dazu absolvierte sie ein Wirtschaftsstudium. Doch ihr Erfolg machte sie nicht glücklich, sondern krank. Die 24-Jährige offenbarte der "Bild"-Zeitung, dass sie mehrere Jahre unter Magersucht litt. Bei einer Größe von 1,85 Metern wog sie nur noch 59 Kilogramm.

"Mich langweilte alles. Ich wollte aufs 'Vogue'-Cover, bei einer Fashion-Show laufen. Als es so weit war, merkte ich, dass es mir nichts bedeutet. Ich hatte kein echtes Ziel im Leben. Unterdrückte meine wahren Gefühle. Das verwirrte mich so, dass ich unglücklich und krank wurde", sagte Burkandt.

Gloria-Sophie Burkandt versuchte zu kaschieren, wie abgemagert sie war

Als sie 20 Jahre alt war, habe alles angefangen. "Ich hörte auf zu essen. Wollte lieber sterben, als mich immer weiter selbst abzulehnen. Ich wurde immer dünner, aß gefühlt nur alle zwei Monate. Hunger war das einzige Gefühl, das ich noch spüren konnte. Ich empfand überhaupt keine Freude mehr."

Vor ihren Eltern habe sie versucht zu kaschieren, wie schlecht es ihr ging. "Wenn ich sie getroffen habe, da trug ich mehrere Pullover übereinander, damit sie nicht sahen, wie abgemagert ich war." Die 24-Jährige ist die älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und seiner früheren Lebensgefährtin Ulrike Burkandt. Gloria-Sophie wuchs bei ihrer Mutter auf.

Inzwischen gehe es ihr wieder besser, sagte Burkandt der "Bild"-Zeitung. Geholfen habe ihr auch die Arbeit mit einem Schauspiel-Coach. "Er hilft mir, meinen Seelenfrieden und meine Mission zu finden." Das Spielen und die Rollen seien ein Ventil für ihre Gefühle. "Ich fühle mich lebendiger als je zuvor", so das Model. Inzwischen hat sie 15 Kilo zugenommen und esse wieder Kuchen, Nudeln und Schnitzel. "Alles, was ich als Kind schon liebte. Mir gefällt, was ich im Spiegel sehe", sagte Burkandt.

