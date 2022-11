Nick Carter (l.) und sein jüngerer Bruder Aaron im Jahr 2003 in New York.

Auf einem Konzert gedachten die Backstreet Boys dem verstorbenen Sänger Aaron Carter. Dabei wurde es besonders für ein Bandmitglied sehr emotional.

Die Backstreet Boys haben bei ihrem Auftritt am Sonntagabend in London Aaron Carter gedacht, dem kürzlich gestorbenen Bruder von Bandmitglied Nick Carter. Wie das Branchenblatt "Billboard" und das Musikmagazin "NME" berichteten, widmete die Band dem Ex-Kinderstar einen Song. Während einer Ansprache von Backstreet Boys-Mitglied Kevin Richardson soll Nick Carter laut "NME" geweint haben. Laut "Billboard" wurde auch ein großes Foto des Verstorbenen gezeigt. Videos von Twitter-Usern, die beide Medien teilten, zeigen einen weinenden Nick Carter.

Bei einem Konzert mit dem Backstreet Boys habe sich der Sänger zwar tapfer gehalten. Doch die Tränen flossen dennoch, als die Band dem Toten gedachte, berichtet auch die "Bild". "Heute Abend haben wir schwere Herzen, weil wir gestern eines unserer Familienmitglieder verloren haben", sagte Boygroup-Mitglied Kevin Richardson.

"Wir wollten einfach einen Moment in unserer Show finden, um zu würdigen, dass Nicks kleiner Bruder, Aaron Carter, gestern im Alter von 34 Jahren verstorben ist. Er war ein Teil unserer Familie und wir danken euch für all die Liebe und all die guten Wünsche und all die Unterstützung." Wie die "Bild" berichtet, soll Carter bei diesen Worten Tränen vergossen haben. Seine Bandkollegen sollen ihn mit Umarmungen getröstet haben.

Nick Carter macht Drogen für Tod seines Bruders verantwortlich

Bereits vor dem Konzert hatte sich der Sänger öffentlich zu dem frühen Tod seines Bruders Aaaron geäußert. Nick Carter machte Drogen sowie die psychische Verfassung des Ex-Kinderstars verantwortlich. "Mein Herz ist heute gebrochen. Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen", schrieb Carter am Sonntag auf Instagram.

Die Wahrheit sei, "dass Sucht und psychische Krankheit hier der wahre Bösewicht sind". Er hatte immer gehofft, dass Aaron irgendwann einen gesunden Weg gehen würde. Nun habe er die Chance, im Jenseits endlich Frieden zu finden. "Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder", schrieb der 42-Jährige.

Aaron Carter – der ewige Teeniestar

Carter war am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden. Er wurde 34 Jahre alt. Millionen Mädchen waren Ende der 90er Jahre in den jüngeren Bruder des "Backstreet Boys"-Mitglieds Nick Carter verliebt, als er mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" zum Star aufstieg. Da war er selbst noch ein Kind.

Comebackversuche scheiterten seither immer wieder. Zuletzt machte der Teeniestar statt mit Musik mit schlechten Nachrichten von sich reden. So stritten sich Nick und Aaron öffentlich und machten sich schlimme Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen.

Quellen: Bild.de, DPA