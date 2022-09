Am Randes eines Besuches in Sandringham hat Prinz William offenbart, dass ihm der Trauermarsch durch London sehr schwer gefallen sei, weil er ihn an die Beerdigung seiner Mutter Lady Diana erinnert habe. "Weinen Sie nicht, sonst fange ich auch an", sagte William laut der britischen Zeitung "Daily Mail". Gemeinsam mit seinem Bruder Harry, seinem Vater König Charles III. und weiteren Familienmitgliedern hatte der 40-Jährige am Mittwoch den Sarg der Queen vom Buckingham Palast zur Westminster Hall geleitet.

William und seine Frau Kate haben den Tag in der Grafschaft Norfolk verbracht, wo die Königsfamilie ihren Landsitz Schloss Sandringham hat. Dort besichtigte das Paar die unzähligen Blumen, die die Trauernden anlässlich des Todes von Queen Elizabeth II. hinterlegt haben. Auch die Prinzessin von Wales zeigte Emotionen. Sie nahm sich Zeit, einige der Karten und Nachrichten für die Königin zu lesen, sagte aber auch, sie könne nicht alles anschauen, da sie sonst weinen müsse.