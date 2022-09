Es ist eine weitere Station auf ihrer letzten Reise: Mit einem Trauerzug wird die königliche Familie den Sarg der Queen vom Buckingham Palast ins britische Parlament geleiten. Die Nachrichten zum Tod der britischen Königin im stern-Liveblog.

Mit König Charles III. an der Spitze führt an diesem Mittwoch in London ein Leichenzug den Sarg von Queen Elizabeth II. ins britische Parlament. Neben dem Monarchen werden auch seine Söhne Prinz William und Prinz Harry hinter dem Sarg herschreiten. Weitere Royals, die zu Fuß folgen, sind Charles' Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward sowie Annes Sohn Peter Philips, ihr Ehemann Admiral Tim Laurence der Herzog von Gloucester, ein Cousin der Queen, und der Earl von Snowdon, ihr Neffe. Königsgemahlin Camilla, Williams Ehefrau Prinzessin Kate und Harrys Frau Herzogin Meghan werden in Autos hinter dem Sarg hergefahren.

Nach Ankunft am Parlament halten der Erzbischof von Canterbury und der Dekan der Westminster Abbey einen kurzen Gottesdienst ab. Anschließend wird der geschlossene Sarg der Queen aufgebahrt. Von Mittwochnachmittag bis zum frühen Montagmorgen, dem Tag des Staatsbegräbnisses, hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, am Sarg vorbeizuziehen und Abschied von der Königin zu nehmen. Hunderttausende werden erwartet, manche Schätzungen sprechen von bis zu zwei Millionen Trauernden. Es wird mit Wartezeiten von mehr als einem Tag gerechnet.

Lesen Sie alle Ereignisse des Tages im stern-Liveblog.