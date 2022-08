Die Todesursache von Shonka Dukureh ist bekannt. Der Star war kurz nach seinem Leinwand-Debüt in "Elvis" mit 44 Jahren verstorben.

Vor knapp einem Monat hat die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass "Elvis"-Schauspielerin Shonka Dukureh mit lediglich 44 Jahren verstorben ist. Nun habe die zuständige Gerichtsmedizin aus dem US-Bundesstaat Tennessee gegenüber "Los Angeles Time" bestätigt, dass Dukureh eines natürlichen Todes gestorben ist.

Die offizielle Todesursache sei demnach eine Herz-Kreislauf-Erkrankung gewesen. Sehr hoher Blutdruck im Verbund mit einer Verengung der Blutgefäße (Atherosklerose) habe schließlich verhindert, dass die Organe ausreichend versorgt werden.

Karriere gerade erst gestartet

Dukureh wurde am 21. Juli 2022 leblos in ihrem Schlafzimmer in Nashville aufgefunden. "Elvis" mit Tom Hanks (66) und Austin Butler (31) war der erste große Spielfilm, in dem sie mitwirkte. Ende Juni lief der Film von Regisseur Baz Luhrmann (59) im Kino an.

Dukureh ist auch auf dem Soundtrack zu hören und im Musikvideo zu Doja Cats (26) Song "Vegas" zu sehen. Außerdem trat Dukureh im April zusammen mit Doja Cat beim Coachella-Festival auf.