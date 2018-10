In der deutschen Film- und Fernsehlandschaft sind die beiden Schauspieler Tom Beck (40) und Axel Stein (36) kaum mehr wegzudenken. Kein Wunder, dass die beiden auch schon an dem einen oder anderen Set gemeinsam auftauchten. So nun auch wieder beim Drehstart der neuen "Einstein"-Staffel. Richtig begeistert, den jeweils anderen zu sehen, sind sie auf Becks neuem Instagram-Bild aber augenscheinlich nicht...

"Große Wiedersehensfreude!!! Juhu! Endlich wieder am Seit mit Alex Schweins!", scherzt Beck in der Bildbeschreibung. Dass sich die beiden wesentlich lieber haben, als ihre Gesichtsausdrücke schließen lassen, zeigen die vielen Projekte, in denen sie schon zusammen mitgewirkt haben. Etwa in "Abi '97 - Gefühlt wie damals", "Dating Alarm" oder "Männertag".