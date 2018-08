Die beiden Schauspieler Tom Beck (40, "Männertag") und Chryssanthi Kavazi (29, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten.") haben am vergangenen Samstag heimlich geheiratet. Das berichtet der Privatsender RTL auf seiner Webseite und veröffentlicht dazu sogar ein Foto des Brautpaares. Demnach haben sich die beiden in einer griechisch-orthodoxen Kirche im niedersächsischen Gifhorn das Jawort gegeben. Anschließend gingen sie mit ihren Hochzeitsgästen in das griechische Restaurant der Eltern von Kavazi.

Jetzt fehlen nur noch die Kinder

Kavazi trug zur Trauung ein weißes Spitzenkleid mit einer langen Schleppe, Beck schmiss sich in einen schicken, dunkelbraunen Anzug. Anfang des Jahres verlobten sich die beiden während eines gemeinsamen Thailand-Urlaubs. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet Beck wenige Wochen nach der Verlobung, dass - neben der geplanten Hochzeit - Kinder zu haben für ihn das einzige große Ziel sei. Man darf gespannt sein, wie lange das nun dauern wird...