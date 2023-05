Tom Brady hat sich zum Muttertag bei den wichtigsten Frauen seines Lebens bedankt. Dazu zählt auch seine Ex-Frau Gisele Bündchen.

Die US-amerikanische Football-Legende Tom Brady (45) hat pünktlich zum Muttertag den wichtigsten Frauen in seinem Leben via Instagram gedankt. In einer Foto-Collage zeigte der Ex-Sportler eine Reihe von Familienfotos, in denen unter anderen auch seine Mutter Galynn (78) und seine Schwestern Maureen, Julie und Nancy zu sehen sind. Bemerkenswert: Brady teilte auch Bilder von seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (42) und seiner Ex-Freundin, Schauspielerin Bridget Moynahan (52).

Für Brady und Bündchen, die von 2009 bis 2022 verheiratet waren, war es der erste getrennte Muttertag seit vielen Jahren. Die beiden sind gemeinsame Eltern von Benjamin (13) und Vivian (10). Mit seiner ehemaligen Partnerin Moynahan hat Brady außerdem seinen Sohn Jack (15). Zu seinem Post schrieb Brady in emotionalen Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag an all diese wunderbaren Frauen, die unserer Familie in ihrem Leben so viel gegeben haben."

Tom Brady beglückwünscht alle Mütter der Welt

Er danke ihnen für die Liebe, das Mitgefühl und die Freundlichkeit und dass "ihr ein so tolles Vorbild für unsere Kleinen seid". Alle seien dankbar, dass diese Frauen geholfen hätten, "Träume zu verwirklichen". Doch auch an alle anderen Mamas sendet Brad seine herzlichen Glückwünsche: "Ich wünsche alle Müttern auf der Welt einen besonderen Tag mit den Menschen, die sie am meisten lieben."

Nach 13 gemeinsamen Ehejahren gaben Brady und Bündchen im Oktober 2022 ihre Scheidung bekannt. Bündchen sprach einige Monate später in einem Interview mit der "Vanity Fair" darüber, dass ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Mann als gemeinsame Eltern weiterhin intakt sei. Auch mit dem "Bonus-Kind" Jack und dessen Mutter Moynahan habe sie eine "großartige Beziehung".