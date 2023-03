Steht das zweite NFL-Comeback bei Tom Brady an? Der Football-Superstar hat sich klar zu diesen spektakulären Gerüchten geäußert.

Will es Tom Brady (45) ein drittes Mal wissen? Nachdem der ehemalige Star-Quarterback unlängst zum zweiten Mal sein (endgültiges) Karriereende angekündigt hatte, brodelte urplötzlich in den USA die Gerüchteküche. Angeblich, so die Berichte, juckt es Brady schon wieder in den Fingern, sogar ein Team für das vermeintliche NFL-Comeback Nummer zwei sei bereits auserkoren worden - die Miami Dolphins hätten es ihm besonders angetan. Inzwischen hat sich der Ex-Footballer zu den Gerüchten geäußert und klar gemacht, dass er Ex-Footballer bleiben wird.

Auf Twitter schreibt Brady: "Jeder der denkt, dass ich Zeit habe, zurück zur NFL zu kehren, der hat nie ein zwei Monate altes Kätzchen für seine Tochter adoptiert." Brady hatte Mitte Februar bekanntgegeben, zwei Siamkatzen für sein Kind Vivian Lake (10) aufgenommen zu haben. Vor Kurzem postete er auch ein süßes Foto eines der beiden neuesten Familienmitglieder, das es sich auf seinem Schoss gemütlich gemacht hat.

Die klare Ansage hinter Bradys Twitter-Post: Seine Familie und allen voran die Kinder Vivian, John (15) und Benjamin (13) haben oberste Priorität.