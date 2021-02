Dieser Sieg macht ihn endgültig zur Legende. Tom Brady holte mit Tampa Bay seinen siebten Titel. Nach dem Spiel gab's Lob und Kuss von Ehefrau Gisele Bündchen - dabei galt die Ehe der beiden 2018 schon fast als gescheitert.

Sie stürmt mit den Kindern Vivian, John und Benjamin aufs Spielfeld, bildet mit den Händen ein Herz, um es ihm entgegen zu strecken: Ehefrau Gisele Bündchen und die drei Kinder waren im Superbowl-Endspiel am Sonntagabend in Tampa im US-Bundesstaat Florida die größten Fans von Tom Brady. Nach dem Sieg der Buccaneers und dem siebten Titel für Brady schloss er im Konfettiregen des Stadions überglücklich seine Familie in die Arme. Bündchen und der Footballstar küssten sich innig und verliebt. Dabei hatte es in der Ehe wegen seines Sports bereits gekriselt.

Brady ist mit 43 Jahren der älteste Champion in der Geschichte des Superbowl. Während andere längst im Ruhestand sind, denkt er gar nicht ans Aufhören, will auch nach dem Titelgewinn in diesem Jahr weiter spielen. Um sich für das Finale vorbereiten zu können, zog Bündchen mit den Kindern sogar für zwölf Tage aus der gemeinsamen Luxusvilla in der Tampa Bay aus. Das ehemalige Topmodel steht voll hinter der Karriere ihres Mannes. Doch 2018 soll die Ehe deswegen auf der Kippe gestanden haben.

Weil Brady sich intensiv um seinen Sport und seine eigene Merchandising-Firma kümmerte, blieb kaum noch Zeit für die Familie. Wie die "Daily Mail" berichtet, habe Bündchen in einem Brief mit Trennung gedroht. Beide hätten schließlich einer Paartherapie zugestimmt und damit ihre Probleme in den Griff bekommen.

Brady und Bündchen sind seit 2009 das Traumpaar des amerikanischen Sports. Das ehemalige "Victora's Secret"-Model lernte den Footballstar bei einem Blind Date kennen, das Freunde arrangiert hatten. Es habe sofort gefunkt. "Wer verliebt sich nicht in diese Augen", hatte Bündchen in einem Interview über ihren Mann geschwärmt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Vivian, 8, und Benjamin, 11. Außerdem hat Brady mit John, 13, einen Sohn aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Bridget Moynahan.