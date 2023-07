Liebesgerüchte um Model Irina Shayk und NFL-Star Tom Brady: Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Stars vertraut in Los Angeles.

Wird aus Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady (45) und dem russischen Model Irina Shayk (37) ein Paar? Neue Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem vom US-Portal "Page Six" verbreitet werden, zeigen, wie der Ex-Ehemann von Gisele Bündchen (43) Shayk am vergangenen Freitag (21. Juli) in seinem schwarzen Rolls-Royce in einem Hotel Bel-Air abholt. Danach fahren die zwei Stars zum Haus des ehemaligen NFL-Spielers in Los Angeles. Weitere Aufnahmen zeigen Shayk, wie sie am nächsten Morgen im selben Outfit wieder zu ihrem Hotel zurückkehrt.

Ein neues Traumpaar?

Auch am Samstagnachmittag soll Brady das Model erneut an seinem Hotel abgeholt und zu seinem Wohnsitz chauffiert haben. An einer roten Ampel streicht der Football-Star Shayk liebevoll über die Wange, wie eine "Page Six" ebenfalls vorliegende Videoaufnahme zeigt.

Irina Shayk und Tom Brady gelten derzeit als Single. Der Sport-Star war bis zum vergangenen Jahr mit Supermodel Gisele Bündchen verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Shayk lebt seit 2019 getrennt von Schauspieler Bradley Cooper (48), mit dem sie Tochter Lea (6) hat. Von 2009 bis 2015 befand sich das Model in einer Beziehung mit Star-Fußballer Cristiano Ronaldo (38).