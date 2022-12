Sehen Sie im Video: Tom Cruise bedankt sich auf ungewöhnliche Art bei seinen Fans.









Besondere Weihnachtsgrüße von Hollywoodstar Tom Cruise. Der Schauspieler bedankt sich bei seinen Fans in luftiger Höhe für ihre Unterstützung in diesem Jahr. Mit „Top Gun: Maverick" feierte Cruise den größten Kassenerfolg seiner Karriere. Den Twitter-Clip nahm der Schauspieler während eines Drehs für eine Fallschirm-Szene zu seinem neuen Film "Mission Impossible - Dead Reckonig" auf. Während der Dankesrede wird Cruise von Regisseur Christopher McQuarrie unterbrochen: Reinh. Untertitel: "Wir müssen jetzt loslegen, wir brauchen diese Szene." Gesagt, getan… Seine Rede setzt der Actionfilm-Darsteller natürlich fort: Im freien Fall nimmt sich Cruise noch kurz Zeit für einen kleinen Weihnachtsgruß: All zu lange müssen sich seine Fans nicht mehr gedulden, bis sie Cruise wieder in Action sehen werden. Am 13.Juli 2023 soll "Mission Impossible - Dead Reckoning" in die Kinos kommen.

