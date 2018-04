Tom Cruise (55) ist in Las Vegas für seine lange Karriere geehrt worden. Bei einem feierlichen Abendessen im Rahmen der CinemaCon wurde ihm im Beisein seiner "Mission: Impossible"-Co-Stars Angela Bassett (59) und Henry Cavill (34) der "Pioneer of the Year Award" überreicht - für seinen Beitrag zum zeitgenössischen Film.

An ein Ende seiner Karriere denkt Cruise wohl sicher noch nicht. Ab 2. August ist er in den deutschen Kinos in "Mission: Impossible 6 - Fallout" zu sehen. Darin schlüpft er erneut in die Rolle von Geheimagent Ethan Hunt, der von seiner Vergangenheit heimgesucht wird.