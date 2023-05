Tom Cruise hält Dankesrede im Kampfjet – und hat eine Botschaft an König Charles

von Eugen Epp Hollywood-Star Tom Cruise liebt es offenbar über den Wolken: Erst schickte er König Charles III. eine Grußbotschaft aus einem Düsenjet, dann bedankte er sich aus dem Cockpit für die Auszeichnung bei den MTV Movie & TV Awards.

Sechs Mal war der Film "Top Gun: Maverick" bei den MTV Movie & TV Awards nominiert, ausgezeichnet wurde er letztlich nur in einer Kategorie: Tom Cruise erhielt den Award als bester Schauspieler für seine Rolle als Pilot Pete "Maverick" Mitchell. Und für seine Dankesrede hatte sich der 60-Jährige etwas ganz Besonderes überlegt.

In einer vorher aufgezeichneten Videobotschaft meldete sich Cruise über Funk aus einem Kampfjet – wie im Film. Der Schauspieler bedankte sich bei seinen Fans, denn die Awards werden in einer Online-Abstimmung durch das Publikum vergeben. "Ich mache diese Filme für euch. Ich liebe euch. Ich liebe es, euch zu unterhalten. Wie sehr ihr das genießt, wie sehr ihr es wertschätzt", so der Hollywood-Star. "Es gibt kein besseres Gefühl." Den Award hatte er dabei gleich mit an Bord.

Tom Cruise grüßt König Charles III. aus dem Kampfjet

Außerdem nutzte Cruise seinen spektakulären Auftritt, um auch für seinen neuen Film Werbung zu machen: Ab Juli ist er mit "Mission: Impossible – Dead Reckoning" dem siebten Teil der "Mission Impossible"-Filmreihe, in den Kinos zu sehen. Für die "Top Gun"-Fortsetzung hatte Cruise, wie auch die anderen Darsteller:innen des Films, ein knallhartes Flugtraining absolviert – wie schon vor 35 Jahren, als er im ersten Film der Reihe auftrat.

Schauspieler in Geldnot Feuerschlucker, Maskottchen, Clown: Die früheren Jobs der Hollywood-Stars 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Johnny Depp Mit einem wirklich undankbaren Job verdiente Johnny Depp zwischenzeitlich seine Brötchen: Er verkaufte übers Telefon Kugelschreiber an Fremde. "Es war schrecklich", erinnert sich der Schauspieler. Mehr

Diese Fähigkeiten nutzt Cruise genüsslich: Nicht nur bei den MTV Movie & TV Awards meldete er sich aus einem Düsenjet, sondern auch einen Tag zuvor beim Konzert anlässlich der Krönung von Charles III. zum britischen König. In London wurde während des Konzerts ein Video von Cruise gezeigt, in dem er aus einem Flugzeug einige Worte an den Monarchen richtete.

"Von Pilot zu Pilot. Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Wingman sein", schickte er als Grußbotschaft – eine Anspielung auf die Ausbildung von Charles III. beim britischen Militär. Dort flog er als Pilot der Royal Navy Propeller- und Düsenflugzeuge sowie Hubschrauber.

Quelle: Movie & TV Awards auf Twitter

Sehen Sie im Video: Schauspieler Tom Cruise möchte Danke sagen und nutzt dafür einen Dreh für eine Fallschirm-Szene zu seinem neuen Film "Mission Impossible - Dead Reckoning". Und natürlich wirbt er auch gleichzeitig für den neuen Film, der im Juli 2023 in die Kinos kommen soll.