Schauspieler Tom Cruise wollte im Hubschrauber zu einem Termin, doch der Flughafen war geschlossen. Der Pilot steuerte die Maschine kurzerhand auf das Feld einer britischen Familie – die staunte nicht schlecht.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Garten und plötzlich landet ein Hubschrauber auf dem angrenzenden Feld. Die Person die aussteigt, ist ein Hollywoodstar. Genau das ist einer Familie aus der britischen Grafschaft Warwickshire passiert. Alison Webb und ihre Angehörigen wurden informiert, dass ein Vip-Passagier im Helikopter um Landung bittet, da der nächste Flughafen in Coventry geschlossen sei.

"Ich dachte, es wäre irgendwie cool für die Kinder, den Hubschrauber im Garten landen zu sehen", sagte Webb der britischen BBC. "Es war ein unglaublicher Tag." Denn wie sich herausstellte, war der Vip niemand geringeres als Schauspieler Tom Cruise.

Der 59-Jährige steht derzeit in Großbritannien für den siebten Teil der Kinoreihe "Mission Impossible" vor der Kamera. Dutzende Schaulustige verfolgten bereits die Szenen, die Cruise und seine Filmpartnerin Hayley Atwell in einem Einkaufszentrum in Birmingham drehten. Aber so nah wie Alison Webb und ihre Familie kam dem Hollywoodstar niemand.

Tom Cruise plauderte mit der gesamten Familie

"Er kam an, stieg aus und ich dachte nur 'wow'", erzählte Webb der BBC. Cruise sei direkt auf ihre Kinder zugelaufen und habe sich mit ihnen unterhalten. "Dann kam er zu uns, begrüßte uns mit dem Ellenbogen und bedankte sich." Schließlich machte er den Kindern ein Angebot, das diese unmöglich ausschlagen konnten: Sie sollten doch eine Runde mit dem Helikopter fliegen, während er seine Termine in der Nähe wahrnehme. Das ließen sich Webbs Kinder nicht zweimal sagen und stiegen zu dem Piloten in den Hubschrauber.

Die BBC veröffentlichte Fotos, die Webb und ihren Partner gemeinsam mit Tom Cruise zeigen. Auf einer anderen Aufnahme ist der Schauspieler mit den vier Kindern zu sehen. "Es war surreal. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es passiert ist", schilderte Webb ihre Eindrücke. Ein Hollywoodstar im Vorgarten – ein Erlebnis, das sie und ihre gesamte Familie sicher nicht so schnell vergessen werden.

Quelle: BBC