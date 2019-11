"In den seltenen Momenten, in denen meine Frau mir vorwirft, dass ich ihr nicht wirklich zuhöre [...] und wir uns streiten, sagt einer von uns: 'Nun, weißt du was? Weißt du was, Schatz? Es ist gut zu reden. Es ist gut, die Dinge zu sagen, die wir fühlen.' [...] Und das habe ich von Mr. Rogers gelernt."

Tom Hanks (63, "Forrest Gump") spielt in seinem neuen Film "Der wunderbare Mr. Rogers" (Kinostart in Deutschland am 5. März 2020) eine Ikone des US-Kinderfernsehens. Gegenüber "Entertainment Tonight" erklärte der Schauspieler nun, wie er durch seinen Filmcharakter Mr. Rogers gelegentliche Streitereien mit seiner Ehefrau Rita Wilson (63) beilegen kann. Die beiden sind seit rund 31 Jahren verheiratet und gelten als Vorzeige-Ehepaar in Hollywood. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Chet (29) und Truman (23).