An seinem 67. Geburtstag hat Tom Hanks liebevolle Worte von seiner Frau Rita Wilson erhalten.

Schauspieler Tom Hanks hat zu seinem 67. Geburtstag süße Glückwünsche von seiner Frau Rita Wilson (66) erhalten. Auf ihrer Instagram-Seite ehrte sie ihn mit einer langen Liebeserklärung.

"Mein Geliebter, mein bester Freund"

Am Sonntag (9. Juli) richtete Rita Wilson vor ihren 1,1 Millionen Followern liebevolle Worte an ihren langjährigen Gatten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an diesen Mann, der mein Geliebter, mein bester Freund, meine Familie und der Vater meiner Kinder ist." Dazu veröffentlichte sie ein Bild von Tom Hanks, das ihn vor einem bunten Vorhang zeigt. Wilson scherzte weiter, dass der Hollywood-Star "eine Schreibmaschine nur ein bisschen weniger liebt als mich" und zählte weitere Anekdoten auf. Er habe etwa seine eigene Kaffeemarke zur Unterstützung von Veteranen gegründet und erfinde "Cocktails wie Diet Cokecaine (Diet Coke gemischt mit Champagner) oder eine Cokearita (Diet Coke gemischt mit Margarita)". Hanks mixte während eines Auftritts in der "The Late Show with Stephen Colbert" im Januar einen Diet-Coke-Champagner-Cocktail.

Seit 38 Jahren bringt er sie zum Lachen

In ihrem Post heißt es weiter, dass der "Forrest Gump"-Schauspieler am glücklichsten sei, wenn er von seiner Familie und seinen Freunden umgeben ist. Rita Wilson betonte: "Er ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne, bringt mich seit 38 Jahren jeden Tag zum Lachen, kann überall und jederzeit ein Nickerchen machen."

Zahlreiche Promis kommentierten den Beitrag und gratulierten ebenfalls. Julia Roberts (55) schrieb: "Alles Gute!!! Auf dich und deine Lieben. Liebe dich so sehr." Unter den Gratulanten waren viele weitere Schauspielkollegen wie John Stamos (59), Kate Hudson (44) und Sharon Stone (65).

Ende April feierten sie ihren 35. Hochzeitstag

Tom Hanks und Rita Wilson sind seit 1988 verheiratet und haben gemeinsam die beiden Söhne Chet (32) und Truman (27). Aus seiner ersten Ehe hat der Schauspieler zwei weitere Kinder. Im April feierte das Paar seinen 35. Hochzeitstag, und Wilson schrieb damals bei Instagram zu einem gemeinsamen Bild: "35 Jahre Ehe. 30. April 1988. Liebe ist alles." Auf das Geheimnis seiner langen Ehe angesprochen, erklärte Tom Hanks bei "CBS This Morning" im Mai: "Man muss die richtige Person aus dem richtigen Grund heiraten."