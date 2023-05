US-Schauspieler Tom Hanks hat von der Hardvard-Universität die Ehrendoktorwürde erhalten. Vor mehr als 9000 Absolventinnen und Absolventen forderte er "Freiheit für alle" und den Erhalt der Wahrheit.

Der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks ("Philadelphia", "Forrest Gump") kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Dem 66-jährigen Schauspieler wurde am Donnerstag an der Harvard-Universität in Cambridge (Massachusetts) die Ehrendoktorwürde verliehen. In der typischen Absolventen-Kluft – mit Hut, Talar und Schärpe – stand der Hollywood-Star auf der Bühne.

Tom Hanks fordert "Freiheit für alle"

Hanks hielt auch als sogenannter "commencement speaker" die Rede bei der Abschlussfeier der diesjährigen Absolventen der Elite-Universität. Er wisse nicht viel über Latein, Enzyme oder Weltpolitik, aber er habe im Leben viel gelernt, witzelte Hanks. In seiner Ansprache, die auch Weisheiten von Marlon Brando und Vergleiche mit Superhelden enthielt, betonte Hanks die Wichtigkeit, für den Erhalt der Wahrheit zu kämpfen. Er forderte die Zuhörer auf, sich für "Freiheit für alle" stark zu machen, statt in Gleichgültigkeit zu verharren.

An großen US-Universitäten ist es üblich, dass Politiker oder andere Prominente bei den Feierlichkeiten eine Rede vor Absolventen halten.

Hanks, der zuletzt in Filmen wie "Elvis", "Pinocchio" und "Ein Mann namens Otto" mitspielte, hatte Anfang dieser Woche bei den Filmfestspielen in Cannes seinen neuen Film "Asteroid City" vorgestellt. In dem Regiewerk von Wes Anderson spielen unter anderem auch Scarlett Johansson, Jason Schwartzman und Bryan Cranston mit.

