Die Königin wird in diesem Jahr wieder zahlreiche Briten mit besonderen Ehren auszeichnen. Unter den Ehrenträgern sind 2018 auch mehrere Schauspieler - allen voran der derzeit besonders angesagte Tom Hardy (40), der in den letzten Jahren in Filmen und Serien wie "Taboo", "Dunkirk" oder auch "Mad Max: Fury Road" zu sehen war. Auch Keira Knightley (33), die zuletzt unter anderem in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" aufgetreten ist, wird ausgezeichnet. Das hat das britische Kabinettsbüro mitgeteilt. Neben dem Schauspiel wird Knightley auch für ihr Engagement für wohltätige Zwecke geehrt.

Eine besondere Ehre wird Emma Thompson (59, "Wiedersehen in Howards End") zuteil. Die Oscarpreisträgerin wird von Queen Elizabeth II. (92) zur Dame ernannt werden. Dieser Titel ist einer Ritterwürde gleichgestellt, welche nur Männern verliehen wird. Neben den Schauspielern ist in diesem Jahr auch Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro (63) genannt. Feste Termine für die jeweiligen Auszeichnungen sind bisher nicht bekannt.