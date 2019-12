Schauspieler Tom Hiddleston (38, "The Night Manager") ist auch kurz vor Weihnachten noch schwer beschäftigt. Erst kürzlich stand er für die finale Aufführung seines Broadway-Stücks "Betrayal" in New York auf der Bühne, nun widmet er sich bereits seinem nächsten Projekt. Auf Instagram teilt der Brite ein Foto, das ihn bei einem Treffen mit den Machern der Serie "Loki" zeigt - sehr zur Freude der vielen Fans des Bösewichts aus dem Marvel-Universum, die fleißig kommentieren. "Team Loki. Die Vorbereitung hat offiziell begonnen! Bis zum neuen Jahr", betitelt Hiddleston seinen Schnappschuss.

Bei "Loki" handelt es sich um ein Serien-Spin-off, das Geschichten aus dem Leben des liebenswürdigen Schurken und Adoptiv-Bruders von Donnergott Thor erzählt. Produziert wird es für den neuen Streaming-Dienst Disney+, der den Giganten Netflix, Apple TV+ und Amazon Prime ab 2020 auch in Europa und Asien Konkurrenz machen wird. Der gebürtige Londoner Tom Hiddleston spielte die Rolle des Loki bereits in allen drei "Thor"-Filmen sowie "The Avengers", "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame".