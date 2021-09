Tom Hiddleston und Zawe Ashton haben sich bei den Tony Awards offiziell als Paar präsentiert. Die Gerüchteküche brodelte schon länger.

Bei der Verleihung der Tony Awards am vergangenen Sonntag mag Schauspieler Tom Hiddleston (40) leer ausgegangen sein. Dennoch dürfte ihm die diesjährige Ausgabe der "Theater-Oscars" bestens in Erinnerung bleiben. Den feierlichen Anlass nutzte der "Loki"-Star immerhin, um seine Beziehung zur Schauspielerin Zawe Ashton (37) zu bestätigen. Gemeinsam schlenderten die beiden über den roten Teppich der Veranstaltung - ihr erster offizieller Auftritt als Paar.

Mitte September heizten der beliebte Marvel-Tunichtgut und der "Handmaid's Tale"-Star die Gerüchteküche an. Es kursierten Paparazzi-Bilder der beiden im Netz, die sie küssend beim gemeinsamen Ibiza-Urlaub zeigten. Knapp zwei Wochen später erschienen sie nun Hand in Hand in New York City und räumten die letzten Zweifel aus. Hiddleston erschien in einem dunkelblauen Smoking zu der Preisverleihung. Die neue Frau an seiner Seite hüllte sich in ein auffälliges rotes Tüllkleid von Carolina Herrera.

Verliebt dank "Betrayal"

Hiddleston war für seine Darbietung in "Betrayal" als "Bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück" nominiert. In der Neuauflage des berühmten Stücks spielt Hiddleston den gehörnten Ehemann Robert, dessen Frau Emma (Ashton) eine Affäre mit Roberts besten Freund Jerry (Charlie Cox, 38) eingegangen ist. Den Tony in der Hauptdarsteller-Kategorie sahnte Andrew Burnap für "The Inheritance" ab, unter den sechs Nominierten befand sich unter anderem auch Jake Gyllenhaal (40, "Sea Wall/A Life").