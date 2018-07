Sir Tom Jones (78, "Sexbomb") will offenbar am Freitagabend schon wieder in York auftreten. Das berichtet die BBC. Allerdings musste der 78-jährige Brite, der sich gerade von einer bakteriellen Infektion erholt, erneut einen Gig absagen. Eine Festival-Performance in Finnland wurde gecancelt. Tom Jones tue es sehr leid, er sei sehr enttäuscht, heißt es auf Twitter. Er sei aber noch nicht fit genug, um auf der Bühne zu stehen.

Der Künstler lag wegen der Infektion im Krankenhaus, hieß es von Seiten seines Managements. Bereits in der vergangenen Woche hatte er Konzerte deshalb absagen müssen. Betroffen war auch die Show in Deutschland in der Emsland Arena. Drei weitere Konzerte in Großbritannien fielen ebenfalls aus.

Die Fans nehmen Tom Jones die Absagen aber offenbar nicht übel: "Keine Entschuldigung nötig. Deine Gesundheit ist jetzt am wichtigsten. Nimm dir diese Zeit, um dich auszuruhen, zu erholen und gesund zu werden", schrieb ein User. Viele freuen sich zudem, dass der Sänger auf dem Weg der Besserung zu sein scheint.