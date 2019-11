Bis sie Heidi Klum kennenlernten, lebten Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill noch zusammen in Los Angeles. Wie sie in der Tokio-Hotel-Doku "Hinter die Welt" (Arte) offenbarten, unterscheidet sich ihr Lebensstil enorm von dem ihrer Bandkollegen Gustav und Georg, die noch immer in Deutschland wohnen. "Tom und ich waren immer wesentlich exzentrischer mit unserem Lebensstil und auch mit dem Geld, was wir ausgegeben haben", erzählte Bill Kaulitz offen. Was seine Bandkollegen monatlich ausgäben, entspräche bei ihnen eher der Poolrechnung.

Tom Kaulitz spricht über seine Stiefvater-Rolle

Spätestens seit seiner Hochzeit mit Heidi Klum im August ist Tom Kaulitz nun Stiefvater von vier Kindern - und sein Leben dürfte sich ziemlich verändert haben. Die 15-jährige Leni und Heidis Kinder mit Ex-Mann Seal, Henry, Johan und Lou verbringen viel Zeit mit dem Gitarristen. Immer wieder postet Klum Bilder und kurze Videos aus dem Familienalltag. Für den 30-Jährigen war das eine Umstellung wie er jetzt erzählt hat.

"In erster Linie ist es natürlich total schön", sagte er bei der "Golden Society - Family & Friends" Charity Gala by McDonald's auf dem roten Teppich. Und auch für Bill habe sich einiges verändert, seit sein Zwillingsbruder mit dem Topmodel zusammengekommen ist. "Der ist ja vierfacher Stiefonkel geworden, sozusagen gleich parallel mit. Es verändert sich natürlich. Vor ein paar Jahren waren Kinder bei uns noch kein Thema, um ehrlich zu sein", gibt Tom zu.

Enge Bindung der Zwillinge

Dabei sind es nicht nur die vier Klum-Kinder, die Kaulitz' Leben auf den Kopf gestellt haben. In der Band-Dokumentation sagte er noch vor ein paar Jahren, er brauche keine Beziehung. "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft zumindest angeht, das haben Bill und ich ja komplett. Das heißt eigentlich, ich brauche nur noch jemanden für den sexuellen Part", so Tom Kaulitz damals.

Jetzt ist er nicht nur Ehemann, sondern auch Stiefvater. Aber wenigstens hat er seinen Zwillingsbruder auch weiterhin an seiner Seite.