Tom Kaulitz (29, "Dream Machine") hatte vor den Hochzeitsfeierlichkeiten mit Heidi Klum (46) offenbar einen unvergesslichen Junggesellenabschied. Der Zwillingsbruder des Musikers, Bill Kaulitz, teilte auf Instagram eine Bildergalerie von der Bachelor-Party in Las Vegas. Und fügte hinzu: "Als Nächstes die große Hochzeit. Ich kann es kaum erwarten."

Auf den Schnappschüssen ist Tom Kaulitz zu sehen, wie er mit Freunden feiert, mit Helm vor Dünen-Buggys posiert, in einem Privatjet sitzt, sich in einem Pool entspannt und Paintball spielt. "Ich habe für meinen Bruder einen dreitägigen Junggesellenabschied in Vegas mit all seinen besten Freunden organisiert", schrieb Bill Kaulitz zu den Bildern: "Kein Schlaf. Zu viel Spaß... wie haben wir all das untergebracht? Ich bin froh, dass wir wieder in einem Stück zurückgekommen sind."