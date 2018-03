Über Heidi Klums Ex-Freunde und Ex-Männer ist vieles bekannt. In ihrer Verflossenen-Liste finden sich ein Friseur, ein Formel-1-Manager, Musiker und zuletzt Kunsthändler Vito Schnabel. Doch mit wem war eigentlich Tom Kaulitz zusammen, bevor er mit dem Supermodel flirtete?

Tom Kaulitz flirtete mal mit einer heutigen Spielerfrau

Über Kaulitz' Ehe mit Ria Sommerfeld ist bekannt, dass sie nur knapp ein Jahr hielt und wegen "unüberbrückbarer Differenzen" geschieden wurde. Tatsächlich aber hat der Gitarrist der Band Tokio Hotel vor 13 Jahren schon mit einer anderen Prominenten angebandelt. Und zwar mit Mario Götzes jetziger Freundin Ann-Kathrin Brömmel. 2005 entstanden Fotos, die Kaulitz und Brömmel beim Flirten und Knutschen in einer Diskothek zeigen. Brömmel nannte sich damals Trina B., war zirka 16 Jahre alt.



In einem Radiointerview gab sie einige Jahre später zu, dass die Kuss-Fotos besonders der Promotion von Tokio Hotel dienen sollten. "Sie sollten halt dieses Rockstar-Image haben", sagte Brömmel damals "Antenne Niederrhein". Mehrere Fotos seien auf dem Event geschossen worden, wurden anschließend in diversen Jugendzeitschriften des Landes gedruckt. Eine ernsthafte Beziehung sei zwischen Kaulitz und Brömmel allerdings nicht entstanden. Kurze Zeit später brachte Trina B. ihre erste Single raus: "This is me". Heute ist die 28-Jährige mit Fußballstar Mario Götze liiert, die beiden sind mittlerweile sogar verlobt.

Tom Kaulitz stand auf Groupie-Sex

Tom Kaulitz war im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Bill dafür bekannt, auf Tourneen gerne Groupies mit auf das Hotelzimmer zu nehmen. "Wenn sie dich toll findet, ist doch schön. Du hast ja nichts langfristiges vor in dem Moment", verteidigte er sich vergangenes Jahr in Ina Müllers NDR-Late-Night-Show "Inas Nacht". Heute lasse er es allerdings ruhiger angehen, behauptete er in Müllers Sendung.