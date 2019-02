Ganz Deutschland kennt sie als die vermeintlich ungleichen Zwillinge aus Tokio Hotel. Der eine mit Dreadlocks und weiten Jeans, der andere exzentrisch mit geschminkten Augen und hohen Schuhen. Nicht ohne Grund sagen Bill und Tom Kaulitz, sie seien sich heute ähnlicher als früher. Zumindest optisch.

Bill und Tom Kaulitz sprechen über Heidi Klum

Bei "Markus Lanz" haben die beiden am Donnerstagabend über ihre faszinierende Beziehung gesprochen, diese Symbiose zweier Menschen, die von der Natur vorgegeben und durch den gemeinsamen Lebensstil nur verstärkt wurde. Sie würden immer das Gleiche fühlen, sagen sie. "Unsere erste Single kam raus, da waren wir 15. Und seitdem haben wir das identische Leben", sagte Tom Kaulitz in der Sendung.

Wenn der eine traurig ist, sei auch der andere traurig, erklärten sie. "Wir nehmen uns nicht so sehr als unterschiedliche Personen wahr", verriet Bill. In der Dokumentation "Durch die Nacht", die im vergangenen Jahr auf Arte lief, sagte Tom Kaulitz, er brauche nur jemanden "für den sexuellen Part". Heute ist der Gitarrist mit Heidi Klum zusammen. Und denkt anders über dieses Statement.

"Bill ist total schüchtern"

"Ich habe das nur gesagt, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt noch Platz gibt für eine weitere Person", erklärte er Lanz. Diese weitere Person ist nun das Topmodel. Und auch Bruder Bill versteht sich mit der 45-Jährigen blendend. Anders ginge es nicht, erklärten die Zwillinge.

Und Bill verriet auch, dass er immer anderer Meinung war als Tom. "Ich bin ja so romantisch und glaube an die wahre Liebe. Ich habe ihm immer gesagt, dass ihm das noch passieren wird und dass es das gibt", verriet er in Anspielung auf Toms berühmte Verlobte.

Während Tom und Heidi vermutlich noch in diesem Jahr heiraten werden, ist Zwillingsbruder Bill seit vielen Jahren Single. "Ich wünsche mir das für Bill auch", sagte Tom in der Talkshow. "Ich spiele schon manchmal Wingman, weil Bill ist total schüchtern, der geht nie auf irgendwen zu." Er sei immer in der wartenden Position, gibt der 29-Jährige zu, während sein Bruder offensiver sei. "Bill will erobert werden", erklärte Tom. "Immer wenn man Bill trifft, ihn toll findet, direkt küssen", scherzte er.

Es gibt den einen nicht ohne den anderen

Und die beiden verrieten auch, wie die Beziehung von Tom und Model Heidi ihre Zwillingsbeziehung verändert hätte. Beziehungsweise nicht. Denn obwohl Tom mittlerweile bei Klum wohne, sehen sich die beiden trotzdem täglich. "Wir haben auch vorher nicht in einem Bett geschlafen", erzählte Tom.

Das Gespräch der Tokio-Hotel-Stars mit Moderator Markus Lanz hat bestätigt, was die Faszination des Duos ausmacht. Denn den einen ohne den anderen gibt es nicht. Würde sich Bill nicht mit Heidi verstehen, gab Tom zu, hätte die Beziehung auf Dauer keine Chance. Am Ende ist der Bruder das Wichtigste.