Nachdem ein Todesfall die Beziehung des Promi-Paares kurzzeitig überschattete, läuft es bei Heidi und Tom nun wieder rund. Die Gerüchte-Küche über eine mögliche Hochzeit brodelt schon lange. Dass der 28-jährige Tokio Hotel-Star schon einmal verheiratet war, wissen aber nur die wenigsten. Dabei hatte Tom Kaulitz schon in seiner ersten Ehe einen wahren Glücksgriff gemacht. Seine Ex-Frau ist keine geringere als die ehemalige „Miss Philippinen“-Gewinnerin Ria Sommerfeld. Tom hat wohl eine Vorliebe für Models! Die Ehe ist nach einem halben Jahr schon wieder vorbei Die Ehe zwischen dem Gitarristen Tom und der sechs Jahre älteren Ria dauert allerdings nur sechs Monate. Schon am 31. Dezember 2015 reichen die beiden die Scheidung ein – wegen „unüberbrückbarer Differenzen“, wie es in den Gerichtsakten heißt. Kennengelernt hatten sie sich schon 2011 in einem Hamburger Club. Auch die hübsche Halb-Asiatin Ria dürfte glücklich über das Ende des Scheidungsprozesses sein. Sie lebt noch immer in Los Angeles und hat dort ihre eigene Firma Bunny Beauty Box gegründet, die Kosmetikprodukte ohne Tierversuche verkauft. Privat turtelt sie schon lange mit dem US-Musiker Mars Meusel, der auch erleichtert über die Scheidung seiner Freundin sein dürfte. Und immerhin: Ria bleibt ihrem Stil treu. Denn der US-Sänger sieht Tom Kaulitz zum Verwechseln ähnlich. Jetzt jedenfalls könnte Tom Kaulitz offiziell erneut heiraten - und Fans hoffen sehnlichst auf den heiß erwarteten Antrag an Heidi Klum. Nachdem schon die Baby-Frage im Raum steht, wird es aber auch wirklich Zeit...