Tom und Bill Kaulitz sind beide Multi-Millionäre. In ihrem Podcast reden die beiden darüber, was sie für eine Million Euro tun würden – und treten damit ins Fettnäpfchen.

Um Geld müssen sich die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill keine Gedanken machen. Ihre Band Tokio Hotel hat Millionen von Tonträgern verkauft und zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Musikgruppen in Deutschland – und man darf wohl davon ausgehen, dass einiges von diesen Einnahmen auf das Konto des Brüderpaares geflossen ist.

Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mussten die beiden 32-Jährigen aber doch über das leidige Thema Geld nachdenken. Ein Zuhörer hatte gefragt, wie sich die Musiker entscheiden würden: "Eine Million Euro, aber ihr habt immer einen Stein im Schuh. Eine Million Euro, aber ihr dürft nie wieder die Hände waschen oder eine Million Euro und ihr dürft nie wieder auf der Toilette die Tür zumachen, sie bleibt sperrangelweit offen." Und die Musiker traten mit der Antwort in ein Fettnäpfchen.

Eine Million Euro? Für Tom Kaulitz nicht viel Geld

Für Normalverdiener dürfte die Frage gar nicht so einfach zu beantworten sein, eine Million Euro klingt schließlich nach einer verlockenden Summe, für die man auch bereit wäre, manche Unannehmlichkeit zu ertragen. Tom Kaulitz sieht das allerdings anders: "Weißt du was, eine Million Euro, das ist so ein bisschen für mich das Problem. Ich habe darüber nachgedacht, was willst du machen mit einer Million ...", antwortete er auf die ihm gestellte Frage.

Eine Million Euro also zu wenig Geld? Selbst Bill Kaulitz fiel auf, dass diese Sichtweise etwas privilegiert ist. "Das kommt jetzt ganz falsch, das solltest du lieber rausschneiden", riet er lachend seinem Bruder. Doch auch er selbst würde sich nicht auf einen solchen Deal einlassen. Nach Abzug der Steuern bleibe von der Million ohnehin nicht mehr viel übrig, außerdem sei das Leben teuer geworden, begründete Bill seine Antwort. "Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, dass das in deinen Verhältnissen nicht viel Geld ist – da würden sich andere die Hand für abhacken", zeigte Tom Verständnis dafür.

Zuhörer kritisieren Arroganz der Kaulitz-Zwillinge

Weniger verständnisvoll reagierten viele Fans der Musiker. In Zeiten, in denen Menschen durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten sogar in ernsthafte finanzielle Not geraten, wirken die Äußerungen, als hätten die Kaulitz-Zwillinge den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Einige Zuhörer werfen ihnen Arroganz vor. "Du kommst doch aus der DDR? Dort solltest du sparen gelernt haben", kommentiert eine Userin die Antwort von Tom. "Manchmal vergisst man, wie anders euer Leben doch ist. Also für 1 Mio wär ein Steinchen im Schuh kein Problem für mich", schreibt eine andere. Ein Fan behauptet, er würde für eine Million Euro sogar einen "ganzen Steinhaufen im Schuh tragen".

Quelle: Kaulitz Hills auf Instagram