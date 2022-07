Seine Verlobte starb am Morgen der Hochzeit: So geht es Musiker Tom Mann knapp drei Wochen später

"X Factor"-Star Seine Verlobte starb am Morgen der Hochzeit: So geht es Musiker Tom Mann knapp drei Wochen später

Er verkündete die tragische Nachricht selbst auf Instagram: Die Verlobte von Musiker Tom Mann, Danielle Hampson, starb am Morgen ihrer Hochzeit. Jetzt meldet sich der "X Factor"-Star zurück.

"Fast drei Wochen nach dem schlimmsten Tag in meinem Leben. Ich stehe immer noch unter Schock und finde keine Worte – meine wunderschöne Dani ist ein unbeschreiblicher Verlust" – diese Worte schrieb Musiker Tom Mann in seiner Instagram-Story.

Musiker Tom Mann meldet sich nach Tod seiner Verlobten zurück

Es ist knapp drei Wochen her, da erzählte der "X Factor"-Star, dass seine Verlobte und Mutter seines Kindes, Danielle Hampson, am Tag ihrer Hochzeit verstorben ist. Er wollte sich jetzt bei all seinen Unterstützern bedanken, obwohl die Trauer noch immer riesig ist.

"Man kann nichts sagen oder tun", fuhr er in seiner Story fort, "aber ich muss die immense Menge an Liebe, Freundlichkeit und Unterstützung anerkennen, die [unser Sohn] Bowie, Dans Familie, meine Familie und ich erhalten haben. Es hat uns überwältigt", erklärte Mann.

Wenige Tage nach ihrer geplanten Trauung wandte sich Mann ebenfalls auf Instagram an seine Fans und Follower. "Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber meine geliebte Dani – meine beste Freundin, mein Ein und Alles und mehr, die Liebe meines Lebens – ist in den frühen Morgenstunden des 18. Juni verstorben", schrieb er auf der Fotoplattform.

Überraschender Tod

"Der Tag, der der glücklichste unseres Lebens sein sollte, endete in einem unumkehrbaren Herzschmerz. Ich habe das Gefühl, einen Ozean geweint zu haben", erklärte er und richtete dann Worte an Hampson. "Wir haben es nie bis zum Altar geschafft, konnten nie unser Gelübde ablegen oder unseren ersten Tanz tanzen, aber ich weiß, dass du weißt, dass du meine ganze Welt warst und das Beste, was mir je passiert ist, Danielle. Ich werde diesen Ring, den ich immer tragen sollte, als Zeichen meiner bedingungslosen Liebe zu dir tragen."

Westminster Abbey Royals treffen bei Gedenkfeier zu Ehren von Prinz Philip ein – ein Paar glänzt mit Abwesenheit 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Sie reisten aus den Niederlanden nach London, um an der Gedenkfeier für den 2021 verstorbenen Prinz Philip teilzunehmen: Prinzessin Beatrix und das Königspaar Máxima und Willem-Alexander. Mehr

Der Tod der 25-Jährigen kam völlig überraschend. Wie ihrem Instagram-Profil zu entnehmen ist, waren Mann und Hampson erst kürzlich gemeinsam im Urlaub. Verlobt hatte sich das Paar im Dezember 2019, im Herbst vergangenen Jahres kam der gemeinsame Sohn Bowie zur Welt. Die Todesursache ist ungeklärt.

Quelle: Instagram tommanninsta