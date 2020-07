Am Freitag (17. Juli) wird dem 100-jährigen britischen Kriegsveteran Thomas "Tom" Moore eine besondere Ehre zuteil: Er wird auf Schloss Windsor in einer Zeremonie zum Ritter geschlagen - und zwar von Queen Elizabeth II. (94) höchstpersönlich. Das berichten britische Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Buckingham Palast. Moore war im Frühjahr zu Berühmtheit gelangt. Er sammelte mit einer Spendenaktion über 32 Millionen Pfund (umgerechnet über 35 Millionen Euro) für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS (National Health Service).

Die Queen und Prinz Philip (99) verweilen seit dem Corona-Lockdown in Großbritannien auf Schloss Windsor und alle öffentlichen Termine wurden seither ausgesetzt. Für den 100-Jährigen macht die Monarchin nun eine Ausnahme. Er soll mit einigen seiner Familienmitglieder anreisen. Die Queen wird bei der Zeremonie ein Schwert verwenden, das ihrem Vater George VI. (1895-1952) gehörte. Außerdem überreicht sie Moore die Insignien von Knight Bachelor, das ist der niedrigste Rang des britischen Titularadels. Durch die Erhebung in den Ritterstand darf er fortan Sir vor seinem Namen führen.

"Es ist eine große Ehre"

Der zukünftige Sir Tom Moore freut sich auf den Termin, wie auf seinem offiziellen Twitter-Account zu lesen ist: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir das passieren würde. Es ist eine große Ehre und ich freue mich sehr darauf, Ihre Majestät die Königin zu treffen. Es wird der schönste Tag für mich sein."

Tom Moore schaffte es mit seiner Spendenaktion sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Keine andere Einzelperson hat durch einen Spendenlauf je so viel Geld zusammenbekommen. Der Kriegsveteran drehte dafür mit seinem Rollator Runden durch seinen Garten. Moore stürmte zudem an die Spitze der Charts in Großbritannien. Zusammen mit dem britischen Sänger und Schauspieler Michael Ball (58) sowie einem Chor des NHS nahm er die berühmte Fußball-Hymne von Gerry & The Pacemakers, "You'll Never Walk Alone", neu auf und kletterte damit auf Platz eins der Charts.