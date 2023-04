von Luisa Schwebel Neben Prinz William und König Charles III. kommt auch Charles' Gemahlin Camilla in Prinz Harrys Autobiografie schlecht weg. Jetzt hat ihr eigener Sohn, Tom Parker Bowles, sie in Schutz genommen.

Nach dem Lesen von Prinz Harrys Autobiografie "Reserve" (engl. "Spare") ist unmissverständlich klar, wer die Bösewichte in den Augen des Herzogs von Sussex sind. Da wäre zum einen die britische Presse, die Prinz Harry seit jeher verabscheut. Zum anderen Teile der Palastmitarbeiter, die mit den Medien zusammenarbeiten. Und in diesem Zuge nennt Harry immer wieder auch den Namen seiner Stiefmutter, Camilla.

Tom Parker Bowles verteidigt Camilla

Sie arbeite mit der Presse zusammen, wirft er ihr vor. Außerdem habe sie es immer nur auf die Ehe mit Charles abgesehen, um selbst die Krone zu bekommen, so die Anschuldigung des Ex-Royals. Sobald sie mit seinem Vater zusammen war, hat sie Harrys Zimmer ausgeräumt und für sich genommen, beschreibt er es in seiner Autobiografie. Außerdem habe sie ihn "geopfert", um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Konkret wirft Harry Camilla vor, Journalisten negative Geschichten über Harry gegeben zu haben, damit diese im Gegenzug positiv über sie berichten.

Einer, der die Liebesgeschichte von Charles und Camilla ebenfalls miterlebt hat, widerspricht diesen Aussagen jetzt: Camillas Sohn Tom Parker Bowles. "Es ist mir egal, was irgendjemand sagt – das war keine Art von Endziel. Sie hat den Menschen geheiratet, den sie geliebt hat, und das ist alles was passiert ist", sagte er jetzt im Podcast "The News Agents". Prinz Harry erwähnt er in diesem Zuge nicht, aber seine Aussage könnte als Antwort auf den Prinzen gewertet werden.

Prinz Harry macht ihr Vorwürfe

In seiner Autobiografie erwähnt Harry auch Parker Bowles in einem Absatz. Wütend über einen Artikel anlässlich seines Jagd-Trips nach Deutschland 2017 erklärt er, dass Camilla die Geschichte bei der Presse platziert hätte. "Ich vermute, der Artikel war im Gegenzug für einen besseren Zugang zu Pa angeboten worden und dass er außerdem als Entschädigung für die unterdrückten Artikel über Camillas Sohn gedient hatte, der sich in London herumtrieb und für geschmacklose Gerüchte sorgte", schreibt Harry in seinem Buch.

Welche "geschmacklosen Gerüchte" Prinz Harry konkret meint, führt er nicht weiter aus. Tatsächlich aber gab es über Tom Parker Bowles bereits einige Schlagzeilen in der Vergangenheit. Als er 24 Jahre alt war, berichteten Medien von Parker Bowles' Kokain-Missbrauch bei den Filmfestspielen in Cannes. Mit dem öffentlichen Druck, der Sohn von Camilla zu sein, habe das aber nichts zu tun gehabt, so Parker Bowles damals. "Ich habe es einfach geliebt zu raven", sagte er laut "Times".

Quellen: "The News Agents" / "Reserve" / "Times"

