Tom Sizemore starb im Kreis seiner Verwandten in Kalifornien

von Christina Klein Das Leben von Tom Sizemore war von schauspielerischen Höhen und privaten Tiefen geprägt. Er feierte Erfolge mit Filmen wie "Der Soldat James Ryan" und musste sich Anklagen wegen häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch stellen.

Er selbst bezeichnete sich als "Überlebender" eines Daseins mit vielen Rückschlägen. Im Alter von 61 Jahren ist der Schauspieler Tom Sizemore in einem kalifornischen Krankenhaus gestorben. Er erlag am vergangenen Freitag den Folgen eines Schlaganfalls und eines Hirnaneurysmas Mitte Feburar. Bis dahin kämpfte der Schauspieler nicht nur in Kriegsfilmen, sondern auch immer wieder gegen sich selbst.

1961 wurde Tom Sizemore in Detroit als Sohn eines Anwalts geboren. Er hatte vier jüngere Brüder und eine Schwester.Sizemore studierteSchauspiel und Theater, während er sein Talent zeitgleich auf provinziellen Schauspielbühnen präsentierte. Es folgten Engagements auf Off-Broadway-Bühnen in New York und Washington. Ende seiner zwanziger Jahre gelang ihm der Durchbruch in der Filmbranche: Sizemore spielte danach meist größere Nebenrollen an der Seite von Stars wie Sylvester Stallone, Tom Cruise, Ralph Fiennes oder Kevin Costner.

Vor allem in Kriegsfilmen brillierte der Schauspieler, bekannte Titel wie "Der Soldat James Ryan", "Black Hawk Down" und "Pearl Harbor" gehören dazu. 1997 durfte er in dem Film "Das Relikt" die Hauptrolle des Vincent D'Agosta übernehmen. Ein Höhepunkt seiner Karriere: 2000 wurde Sizemore mit dem Film "Witness Protection" für einen Golden Globe nominiert. Sizemores Privatleben verlief dagegen weit weniger erfolgreich.

Mit Anfang dreißig kam der Schauspieler auf den Geschmack des regelmäßigen Drogenkonsums. Auf der Party eines Hollywood A-Promis soll Kokain herumgereicht worden sein, so berichtet es das Newsportal "Daily Mail". Er griff zu, weil "es alle anderen taten". Dies sollte Anfang einer jahrzehntelangen Drogengeschichte sein, die ihn von Kokain zu Heroin und Crystal Meth führte.

Die Drogen brachten Tom Sizemore ins Gefängnis

Im Laufe der Jahre begab sich Sizemore mehrmals in eine Entzugsklinik, zwischen 2007 und 2009 wurde er dennoch wegen Drogendelikten verhaftet und musste eine Gefängnisstrafe von 16 Monaten absitzen. Wegen weiterer kleinerer Drogendelikte eckte der Schauspieler immer wieder an. Doch auch vor der Gefängnisstrafe geriet der Schauspieler immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

Von 1996 bis 1999 war Maeve Quinlan die Frau an Sizemores Seite. Schon ein Jahr nach der Hochzeit wurde Sizemore wegen des Vorwurfes von häuslicher Gewalt festgenommen. Später ließ seine Frau die Anklage fallen, es sei ein "großes Missverständnis" gewesen, lautete die Begründung. 1999 ließ sich das Paar dennoch scheiden, der Grund sollen die zunehmenden Drogenprobleme des Schauspielers gewesen sein. Doch der Anklagepunkt wiederholte sich 2003 mit einer anderen Frau, seiner damaligen Freundin Heidi Fleiss. Noch 2017 erinnerte sie in einem Interview mit "USA Today" an negative Aspekte ihrer Ex-Beziehung. Vor allem von ungewöhnlichen, erniedrigenden sexuellen Vorlieben war die Rede.

Mit Janelle McIntire von 2003 bis 2006 gründete er eine Familie. Die beiden bekamen Zwillings-Jungs. Die heute 17-Jährigen sollen gemeinsam mit Toms Bruder Paul bei seinem Ableben bei ihm gewesen sein.

Tom Sizemore will Techtelmechtel mit Paris Hilton gehabt haben

Ein weiterer Tiefpunkt seines Lebens stellte die Veröffentlichung des Hardcore-Pornos "The Tom Sizemore Sex Scandal" dar, das angeblich den Schauspieler dabei zeigte, wie er sich mit bis zu drei Frauen gleichzeitig auf Hardcore-Szenen einließ. Das behauptete damals der Verleiher "Vivid Entertainment". Berichten zufolge behauptete Sizemore in dem Video, er habe etwas mit Paris Hilton gehabt, was sie 2005 bestritt.

Ein weiterer Tiefschlag sollte 2018 für den Schauspieler folgen. Er wurde von dem ehemaligen Kinderstar Kiersten Pyke wegen mutmaßlichem Kindesmissbrauchs angezeigt. Sizemore wurde vorgeworfen, die zum Tatzeitpunkt 11-jährige Schauspielerin am Set von "Natural Born Killers" missbraucht haben. Sie forderte drei Millionen Dollar Schmerzensgeld wegen emotionaler Schäden, doch die Klage wurde von den Richtern aus Mangel an Beweisen abgewiesen.

Bis Tom Sizemore am 3. März 2023 im Providence Saint Joseph Medical Center in Kalifornien verstarb, soll er laut dem Filmportal IMDb noch an Schauspielprojekten gearbeitet haben.

