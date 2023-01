Tom Verlaine ist mit 73 Jahren gestorben. "Er hat unglaubliche Musik gemacht", schrieb Billy Idol über die Punk-Legende.

Punk-Legende und Television-Frontmann Tom Verlaine (1949-2023) ist "nach kurzer Krankheit" am Samstag im Alter von 73 Jahren gestorben. Das gab die "New York Times" bekannt und berief sich dabei auf Jesse Paris Smith (geb. 1987), die Tochter der Rock-Legende Patti Smith (76). "Er starb friedlich in New York City im Kreise enger Freunde."

Billy Idol und Co. trauern um Tom Verlaine

Sein Tod hat viele berührt. Punk-Ikone Billy Idol (67) schrieb auf Twitter: "Traurig zu hören, dass Tom Verlaine heute verstorben ist. Er hat unglaubliche Musik gemacht, die die US-amerikanische und britische Punkrock-Szene in den 1970er Jahren stark beeinflusst hat - RIP."

Susanna Hoffs (64), Gründungsmitglied der Bangles, trauerte auf Twitter: "Peace and love, Tom Verlaine".

Blondie-Gitarrist Chris Stein (73) erinnerte sich via Twitter an seine erste Begegnung mit dem verstorbenen Sänger, Songwriter und Gitarristenkollegen. "Ich traf Tom Verlaine, als er gerade in NYC ankam, ich glaube '72", begann er. "Er hatte lange Haare und kam mit einer Akustikgitarre in meine Wohnung und spielte ein paar Songs, die er geschrieben hatte", so Stein weiter.

"Nein, nicht Tom Verlaine", twitterte die 1990er-Jahre-Band Garbage.

"Aww man... ruhe in Frieden, Tom Verlaine", schrieb Schauspieler Elijah Wood (42) auf Twitter.

Große Punk-Karriere

Der am 13. Dezember 1949 in Denville, New Jersey, als Thomas Miller geborene Verlaine lernte schon früh Klavier und Saxophon. Seine Begeisterung für die Gitarre entdeckte er, als er 1966 den Song "19th Nervous Breakdown" der Rolling Stones hörte, wie das "Far Out Magazine" berichtete.

Nachdem er auf der Sanford School, einem Internat in Delaware, Richard Hell (73) kennengelernt hatte, zogen die beiden nach New York City, wo sie ihre Künstlernamen annahmen - Verlaine dabei wurde von dem französischen Dichter Paul Verlaine inspiriert - und mit dem Schlagzeuger Billy Ficca (72) das Punk-Trio Neon Boys gründeten.

Die Gruppe löste sich schnell wieder auf, bevor sie sich Monate später als Television neu formierte und den Gitarristen Richard Lloyd (1945-2008) hinzufügte. Mit Auftritten im CBGB und im Max's Kansas City wurden sie in der Punkszene bekannt. Television nahmen zwei Alben auf, Marquee Moon (1977) und Adventure (1978), die bei den Kritikern erfolgreich waren, aber kommerziell floppten, bevor sie sich im Juli 1978 auflösten.

Bevor er die Band mehrmals neu formierte und 1992 ihr drittes, selbstbetiteltes Album veröffentlichte, genoss Verlaine eine Solokarriere in England, wo er eine treue Anhängerschaft hatte. Im Laufe der Jahre arbeitete er mit mehreren großen Namen der Rockmusik zusammen.