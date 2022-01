Tones and I wurde mit ihrem Hit "Dance Monkey" auch in Deutschland bekannt.

Tones and I wird heiraten! Auf Instagram zeigt die australische Sängerin, dass sie sich verlobt hat.

Tones and I hat sich verlobt! Auf Instagram hat die australische Sängerin ein Bild veröffentlicht, auf dem sie ihrem Partner einen dicken Kuss gibt und einen Verlobungsring in die Kamera hält. Zwar gibt sie keine weitere Erklärung dazu ab, im dazugehörigen Kommentar postet sie aber einen Link zum Profil ihres Verlobten, ein Ring- und ein Herz-Emoji.

Ihr Freund Jimmy Bedford soll laut eines Berichts der "Daily Mail" ein ehemaliger Sportler sein. Demnach sind die beiden seit zwei Jahren zusammen. Der Verlobte von Tones and I wird auf seinem Profil jedoch deutlicher. Zum gleichen Bild erklärte dieser: "2021 war für jeden ein hartes Jahr, aber ich habe meines mit einem Ja beendet. Kann es kaum erwarten, dass meine beste Freundin meine Ehefrau wird."

Ein ganz besonderer Antrag?

Zum Antrag nennt zwar auch er keine Details, aber offenbar hat er die Sängerin über ein Tattoo gefragt. In einem zweiten angehängten Bild ist nämlich eine Tätowierung zu sehen, die aus der Frage "Willst du mich heiraten?" besteht.

Ihren internationalen Durchbruch hatte Tones and I mit ihrem Hit "Dance Monkey", mit dem sie auch in Deutschland die Spitze der Charts erreichte - und dort mehrere Wochen verbrachte. Im Sommer 2021 hat die Sängerin ihr Debütalbum "Welcome to the Madhouse" über Warner Music veröffentlicht.