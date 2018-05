Die Stuttgarterin und frischgebackene "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga (18) ist gerade gar nicht gut auf Komikerin Carolin Kebekus (38) zu sprechen. In einer Instagram-Story der 18-Jährigen steht zu lesen: "Niemand hat das Recht zu sagen, dass ein anderer Mensch nicht normal ist, weil er dick oder dünn ist". Doch was war geschehen?

Kebekus hatte sich in der neuesten Folge ihrer Sendung "Pussy Terror TV" abfällig über die Teilnehmerinnen der Show sowie über Heidi Klum (44) geäußert. "Ich weiß schon, wer beim Topmodel-Finale gewinnt: Die Dünne. Nicht die Dumme, weil die sitzt ja in der Jury", giftete Kebekus. Weiter zog die 38-Jährige über die Faszination und angebliche Toleranz der Jury her, dass es in diesem Jahr auch ein Curvy-Model in die Show geschafft habe, das in Kebekus' Augen aber nichts weiter sei als "eine ganz normale Frau".

So reagiert Toni

"Ein Mädchen, was zu Hause sitzt und sich denkt, sie ist nicht schön, weil sie nicht dünn ist, ist genauso traurig wie ein Mädchen, was zu Hause sitzt und denkt, sie ist krank, weil sie dünn ist bzw ein normales Gewicht hat", gibt Dreher-Adenuga zu bedenken. Dass sich Kebekus über dieses Thema lustig macht, zeige ihr nur, dass sie sich damit noch nie richtig auseinandergesetzt habe. "Wusstest Du, dass Body-Shaming nicht nur in eine Richtung geht", fragt die 18-Jährige die Komikerin in ihrer öffentlichen Story.

Ihr Appell an die Komikerin: "Bitte nutze deine Reichweite sinnvoll, denn es schauen dir mehr zu als du denkst."