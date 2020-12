Toni Garrn hat in der TV-Show "Gottschalk holt's nach" verraten, dass sie ihre Hochzeitsfeier gerne noch nachholen würde.

Thomas Gottschalk (70) hat zahlreiche Stars in seine Show "Gottschalk holt's nach" (SWR) eingeladen, die das Erste am Montagabend (21. Dezember) ausgestrahlt hat. In der Show ging es um Kulturveranstaltungen, Sportwettkämpfe, Hochzeiten und vieles mehr, die im ablaufenden Jahr hätte stattfinden sollen. Das deutsche Model Toni Garrn (28) sprach als Gast über sein Corona-Jahr und die standesamtliche Trauung mit dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer (30).

Das Paar gab seine Trauung Anfang Oktober auf Instagram bekannt. "Wir waren nur zu fünft, also nur mit den Eltern im Standesamt. Es war sehr schön und privat, eigentlich so wie es sein sollte", erzählte Garrn dem Gastgeber Thomas Gottschalk. Auf die Frage hin, ob die Hochzeitsfeier aufgrund der Corona-Pandemie nun komplett flachfalle, zeigte sich Garrn optimitisch. "Ich will eigentlich schon noch ein schönes, weißes Kleid tragen." Ihr Kleid für das Standesamt habe sie nur auf einfachem Wege online bestellt. Auch ihre Freunde würden noch darauf hoffen, dass eine große Hochzeitsfeier folge.

Auch beruflich hatte die Pandemie große Auswirkungen auf das Model. "Die Branche lag komplett still. Ich war zuvor jede Woche unterwegs seit ich 14, 15 bin. Jetzt bin ich jeden Tag zuhause, koche und räume auf. Nach "14 Jahren nur im Flieger" habe sie sich aber auf die Auszeit gefreut und habe viel Schlaf nachgeholt, Tagebuch geschrieben und gekocht.

Wie hat Robbie Williams den bisherigen Lockdown verbracht?

Robbie Williams (46) hat ebenfalls sein Leben im Lockdown umgestellt. Der zugeschaltete Sänger verriet, dass er sich derzeit in England aufhalte, seine Familie sich aber noch nicht entschieden hätte, "wo wir leben wollen - vielleicht auch in Deutschland." Die Pandemie sei ihm anfangs wie eine Apokalypse vorgekommen. "Jetzt haben wir uns dran gewöhnt, ich habe viel Zeit mit meinen vier Kindern und mit meiner Frau verbracht, gut gegessen und viel trainiert." Am Ende stimmte der Sänger seinen Song "Can't Stop Christmas" an.

Auch Sting (69), Jon Bon Jovi (58) und Metallica schickten virtuelle Grüße. Musiker David Garrett (40), Lang Lang (38), Wincent Weiss (27) und Peter Maffay (71) performten hingegen im Studio.