Toni Garrn und ihr Verlobter Alex Pettyfer genießen derzeit die lauen Sommernächte in Paris. Auf Instagram teilt sie ein romantisches Bild.

Paris, die Stadt der Liebe: Toni Garrn (28) und ihr Verlobter Alex Pettyfer (30) verbringen die heißen Sommertage derzeit in der französischen Hauptstadt. Via Instagram teilen die Turteltauben ein romantisches Bussibild mit ihren Followern: Direkt an der Seine, mit Ausblick auf den Eiffelturm knutscht das Model den "Beastly"-Schauspieler ab und schreibt: "Jetzt weiß ich, warum man es die Stadt der Liebe nennt... und des Käses."

Toni Garrn und Alex Pettyfer: Verlobt seit Dezember

Am letzten Tag des vergangenen Jahres gab Toni Garrn überraschend ihre Verlobung mit dem Briten bekannt - die Beziehung der beiden war vorher nicht öffentlich gewesen. "Am Heiligabend hat die Liebe meines Lebens mich auf seinen Knien gefragt, ob ich für immer seins sein möchte", schreib sie auf Instagram. "Er hat mein Leben verändert und mir gezeigt, was Liebe wirklich ist." Seitdem teilt die Hamburgerin regelmäßig süße Pärchenfotos mit ihren Followern.