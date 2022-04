Zu seinem 32. Geburtstag erhielt Alex Pettyfer besondere Geburtstagsgrüße von Ehefrau Toni Garrn.

Schauspieler Alex Pettyfer feiert am 10. April seinen 32. Geburtstag! Das hat seine Ehefrau Toni Garrn (29) zum Anlass genommen, ihrem Liebstem auf Instagram mit süßen Worten und privaten Fotos zu dessen Ehrentag zu gratulieren.

Zu einer Reihe von Fotos schrieb das Model: "Happiest Birthday an meinen Partner in unserem achterbahnartigen, verrückten, aber SO schönem Leben. Du machst unsere Familie komplett und bist für unsere kleine Tochter das liebste Ding in der Welt." Weiter schwärmte sie, dass sie so dankbar sei, Pettyfer ihre Liebe, den Vater ihres Kindes und "oft die nervigste Sache meines Tages, so wie es ein Ehemann sein soll" nennen darf. Sie schloss den Post mit den Worten: "Ich liebe dich, Baby. Ich hoffe, du genießt den heutigen Tag."

Private Einblicke in den Alltag des Ehepaares

In dem Post veröffentlichte Garrn acht Fotos aus dem Alltag des Paares. Darunter ist etwa ein Bild, auf dem Pettyfer seiner Tochter, die mit einem Herz zensiert wurde, einen Kuss gibt. Unter drei Pärchenfotos ist auch ein Bild, das Garrn und Pettyfer während der Schwangerschaft zeigt. Auf weiteren Schnappschüssen ist der Schauspieler unter anderem mit Kinderwagen oder in einem Rennwagen zu sehen.

Seit Anfang 2019 sind Alex Pettyfer und Toni Garrn ein Paar. Die beiden verlobten sich an Heiligabend desselben Jahres und heirateten ein Jahr später in Hamburg. Im Juli 2021 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.